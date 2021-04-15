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社會 社會焦點 保障人權

客服妹斜槓7戰人夫賠30萬　斷Sugar Daddy狂遭恐嚇：把妳毀了！

▲擔任警職的朱姓員警背著妻子搞外遇，去年8月許姓小三跑到桃園市朱男住處大吼要朱與她回台北，後又傳曖昧簡訊怒嗆元配挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北一名江姓女子有意想結束與周姓人夫不倫戀，豈料竟反遭恐嚇要散布2人性愛影片及言語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

新北江姓女子指控，周姓人夫因不滿她結束兩人性交易關係，竟恐嚇要散布2人性愛影片，甚至威脅她「妳慢慢享受被毀的感覺」，不僅如此他還登入江女IG傳給她友人「她誣告強姦，但她是賣淫」，導致江女受不了提告，士林地檢署依妨害電腦使用等將周男起訴。但去年時江女就因遭正宮抓包2人開房7次，遭新北地院民事判賠30萬元。

周男與時任客服員江女在2018年於網路上認識，周男提議以金錢性交易，同年9月江女知道原來周男是人夫身分，並表示想結束性交易關係卻遭周男拒絕並不斷要求見面、約會，甚至以偷拍的2人性愛影片做威脅。

江女從2018年到2019年不斷收到周男恐嚇簡訊，「我一定毀妳，讓所有人都知道妳另一面」、「記得，如果妳有遺書，骨灰可以留給我」等威脅言語，甚至向江女嗆「就讓妳家人來幫妳這個妓女擦屁股」。

不僅如此恐怖情人周男在2019年間10月某日，申辦江女之前所持用手機號碼，透過電腦設備連結網路到社群軟體Instagram（IG）查詢江女的IG帳號，並利用她門號綁定IG以點選「忘記密碼」的方式，向IG取得臨時密碼，導致江女無法登入。登入後他竟向江女友人傳「江OO提議去旅館，同意做愛，也收錢，這是性交易，半年後還告人強姦」等語，導致江女名譽受損。

▼江女與周姓人夫以金錢性交易，豈料她發現對方已經結婚想結束關係卻遭對方恐嚇。（圖／翻攝pixabay）

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

周男辯稱「我沒有恐嚇，只是言詞過當而已」甚至表示自己傳給江女友人的話都是事實，只是不希望她的朋友被騙。對於未經江女同意登入IG，他卻稱「誰知道江女沒換掉手機號碼，根本就是故意設陷阱讓我掉入。」

士林地檢署偵結後依妨害電腦使用、妨害自由將周男起訴。去年7月新北地院民事判決，江女因與周男在2018年9月至2019年1月間接續開房7次，甚至互傳「爬上你身體嗎」、「只能爬我的喔」等調情訊息，遭正宮抓包導致精神崩潰，搜證後向江女求償100萬元。對此新北地院審理後，判江女賠30萬元為適當，可上訴。

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