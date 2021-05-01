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心機女組頭逼債「請吃漢堡」賭客報警哭：救我！　警攻堅見秘笈

▲▼討債集團學直播主傳恐嚇簡訊，員工福利好，還有討債秘笈。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲討債集團學直播主傳恐嚇簡訊，員工福利好，還有討債秘笈。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中警方日前查獲一處網路簽賭機房，李姓、林姓夫妻檔應徵員工自己「一條龍」經營，從賭博、討債、開課教學都包辦。討債小隊還學習直播主傳簡訊給欠債賭客「請你吃漢堡（恐嚇上門押人）」、「請家人泡茶（丟鞭炮）」等，害被害人嚇得報警哭喊「警察救我！」台中地檢署偵結，依賭博、恐嚇、組織等罪嫌將夫妻倆等19人起訴。

台中市刑警大隊日前接獲線報，位於西屯區某豪華電梯別墅出入人員複雜，經布線追查，發現該處為賭博機房，主打運彩、百家樂，下注賭資高達4600萬元。檢警發現，賭博集團36歲首腦林姓女子疑「肥水不落外人田」，找丈夫李姓男子負責審核賭客身分、信用額度，還招攬姊夫蘇姓男子負責對帳、催討賭債，集團月月發送績效獎金，甚至享有3天2夜員工旅遊，福利好到爆表。

▲▼警方破火賭博討債集團，將首腦李女等19人送辦，豬檢起訴。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方破獲賭博討債集團，將首腦李女等19人送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方破火賭博討債集團，將首腦李女等19人送辦，豬檢起訴。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方見時機成熟，會同刑事局偵九大隊偵二隊等人前往現場搜索，除查扣多部電腦主機外，還搜出一本「收款與討債秘笈」。原來，該機房有別於傳統賭博機房，該集團採「一條龍」經營，自己的賭債自己討。自己成立討債小隊，甚至買書「在職進修」，照三餐逼迫清償，並學習某直播主傳送「請你吃漢堡（恐嚇上門押人）」、「請家人泡茶（丟鞭炮）」等簡訊給被害人恐嚇。一名賭客甚至被嚇到不敢出門，打電話哭喊「警察救我」，還驚動家人陪同報案。

檢警查出，該賭博集團成員多從高雄「中漂」來台中，卻仍有人瞎扯謊，其中一名陳姓男子遭逮時掰說他是「高雄買麵送來台中」，讓員警十分傻眼。

警方表示，賭博是賺小錢虧大錢的「賠本生意」，先嘗到小贏的快感慢慢沉淪，輸錢時就會有「要贏回來」的內心糾結，一步步踏入陷阱，等到下注金額越來越大，才會發現已欠了一屁股債，賭博影響家庭及社會治安，切勿沉迷。

維持30分鐘強勁吸力

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