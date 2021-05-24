鹿港一摩鐵妙齡女出沒　警察上門...他喊不出「女友」全名慘了

▲鹿港警方查獲女子賣淫。（圖／鹿港警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

萬華茶室女流竄到草屯鎮東方紅養生館，造成5人確診，鹿港1間汽車旅館近日來常有妙齡女子獨自進入，警方昨(23)日配合旅館業者破門包抄，柯女一再否認「不是在八大行業上班」，吳姓嫖客稱對方是女友但無法說出全名，警方查獲4000元交易費用、保險套跟潤滑液，訊後依社維法裁處。

由於疫情不斷升溫，八大行業均已關門歇業，鹿港警察分局除加強巡查防止業者假關門真營業暗中復業外，亦防範這些從業女子四處流竄，私自成立工作室或於旅(賓)館從事色情工作。

▲應召女接受警訊時用手遮臉。

鹿港警分局指出，於晚間時刻，果見一名女子將車輛停在旅館外，一邊講手機獨自走向櫃台詢問房號，疑有從事性交易。警方見時機成熟，配合旅館業者並由吳姓男子同意下進入房間，吳男藉口稱該女子為其女友，但無法稱呼全名。警方突破其心防，坦承與柯女以4,000元從事性交易，現場查獲潤滑液一瓶、保險套2枚及交易金。

鹿港警分局初步調查，柯女並未在八大行業上班，柯女及嫖客吳男經量測額溫均正常無新冠肺炎相關症狀，以酒精擦手並戴上口罩穿著防護衣，於戶外偵詢處所製作相關筆錄，詢後依社維法裁處。

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