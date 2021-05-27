獨／校門前撞死高一女學霸　父看公車監視器怒：前3秒才按喇叭

▲被公車撞斃的台中高一女生的父親，第一次看公車監視器後，怒批司機前3秒才按喇叭。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市張姓高一女學生4月底上學途中遭公車當場輾斃，日前已完成告別式，張父昨天第一次看到公車內的監視器，還原撞擊經過。他怒批，司機原本誤以為可以闖過紅燈，等到事發前3秒、車子開到機車等待區，驚覺來不及才開始按喇叭，而且司機撞到人後，方向盤先急向左拉，然後再又轉右，才讓女兒被前後輪輾過2次，死狀極慘，行徑如同蓄意殺人。

就讀嘉陽高中飛機修護科的張女，成績非常優秀，事發當天早上原本是要開開心心的上台領取全校第一名的獎狀，不料過馬路時被闖紅燈的公車當場撞死，此外，張女也非常乖巧和懂事，為了減少住宿開銷，每天從火車站搭公車到清水，假日時也幫忙阿嬤賣軍用品，幫媽媽炸雞排，如今突遭噩耗，全家人至今還走不出陰影。

張父日前忙完女兒的告別式後，昨天第一次到台中市交通大隊觀看公車內監視器，看了之後更加難過和憤怒，他還原當時撞擊經過，司機根本沒有減速，一開始就抱持著要闖過紅燈的打算，張父轉述校方人員說法，該輛公車以前曾有過3次闖紅燈的紀錄。

張說，司機直到開到斑馬線前的機車等待區，看到一群正要走過的學生時，發現來不及了才開始按喇叭，這時離撞到他女兒才短短只有3秒鐘，司機撞到人之後，方向盤先是左轉，接著又馬上轉右，使得他女兒被前後輪輾過2次，致人於死的意圖非常明顯。

從車內監視器看出司機當時神情自在，沒有恍惚，撞到人之後，語氣和緩的說「凍未條」、「凍未條」、「有煞車，車子還在動」等語，像似故意說給監視器錄下的話，令人對司機的冷血感到心寒。

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