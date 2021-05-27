獨／學霸女兒遭輾斃　律師建議300萬和解...父怒：站在哪一邊？

▲太平車籠埔義消顧問團團長洪聰明（中）將募款張姓義消。（圖／洪聰明提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市張姓高一女學生4月底上學途中遭公車當場輾斃，日前雖已完成告別式，但全家人仍未走出陰影，張父受訪氣憤的說，學校好心介紹律師，不料該律師卻建議他300萬元私下和解，省下日後走法院的時間，令他懷疑律師是站在哪一邊？他說，家裡是低收入戶，無力支付龐大的律師費，不知未來如何面對實力雄厚的財團？

張父退伍後就加入社區守望相助隊達10年之久，後來車籠埔消防分隊成立後，有人拜託他加入義消，他也義不容辭，擔任義消幹事已有4年多，多次參與出勤救護，印象深刻是兩次在太平仙女瀑布協助搜尋罹難者，對地方公益非常熱心。

車籠埔義消顧問團團長洪聰明表示，張家是低收入戶，因此他發動手工具同業募款協助，包括鈺鑫金屬公司、品記國際公司、生煒工業公司、盟興公司和大暐公司等，他已在告別式前將款項送到張家，希望全家人能早日走出傷痛。

張父表示，學校好意介紹律師給他，結果該律師卻建議300萬元私下和解，可省去日後跑法院的時間和精神，令他覺得相當氣憤，一條年經、人生剛要起飛、美好未來正等著她，豈是只值區區300萬元？況且真相都還沒有查出，就輕言談和解，對得起女兒嗎？

他說，他只是個低收入戶的小市民，無力對抗龐大的財團，不知未來這場官司該如何打下去？拜託社會各界能幫忙。

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