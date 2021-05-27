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紓困4.0從優、從速　蘇貞昌裁示：企業薪資補貼直接2萬元

▲受新冠肺炎嚴重影響，北市條通人煙稀少，生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）

▲受新冠肺炎嚴重影響，北市條通人煙稀少，生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會31日預計三讀通過延長「新冠肺炎紓困特別條例」到2022年6月，追加2,100億至6,300億元。在紓困措施方面，國發會主委龔明鑫說，院長也指示以去年機制做基礎，需要微調就微調；羅秉成也說，院長在會中裁示，企業員工薪資的補貼做法，應直接以2萬做補貼，從優、從速，省去審查過程的成本跟時間。

龔明鑫說，針對弱勢、個人的部分，怎麼樣加快核定，好在去資料蒐集非常完備。預算送抵立院後，會盡快發放。院長也指示以去年機制做基礎，需要微調就微調。

龔明鑫指出，以去年的基礎，對於中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。完全沒有保險、相關急難紓困的，是1萬到3萬的額度。無一定雇主的自營工作者，每個月發幾1萬元的補助金，3個月總共3萬。

農漁民的部分是1萬元紓困金，若是甲級漁工有參與職業工會，就跟職業工會是一樣，每個月1萬、3個月總共3萬。另外，包括交通部轄下的導遊、領隊、計程車、遊覽車司機，每個月1萬、3個月總共3萬

針對產業影響部分，這次雖然製造業沒有很大影響，幾乎集中在內需型的消費服務業，會從寬、從優認定，企業對員工的部分，給予40%的薪資補貼，以2萬做為上限做補助，這2個月會盡快發放，原則上這樣做設計。

除了預算部分，還有非預算協助的貸款部分。經濟部的相關措施，如紓困貸款、延長貸款、利息補貼等，會持續做到年底。特別針對央行對中小企業的貸款部分，去年總共額度是3000億，現在再加碼1000億，總共是4000億額度

另外勞工紓困貸款部分，上一次要支持的是50萬人，現在再加碼50萬人，大概有90幾萬的人受惠，今天再度提撥，「額度上是500億，可以讓50萬名勞工申請，每個人是10萬元，也有利息上的補貼」。

稅負部分，小規模營業的很多都停掉，原來用認定課徵的基本上就不課。除此之外，有些受衝擊的產業，在繳稅期間是否可以延緩，院長也裁示財政部評估延緩或分期繳納，讓企業保有現金流能度過難關。會陸續把這些資訊整理好跟外界說明。

▲受新冠肺炎嚴重影響，北市條通人煙稀少，生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）

羅秉成補充，這次國發會的報告案不是特別預算案，主要是由國發會將各部會的評估做彙整，以去年紓困的經驗跟基礎，審酌今年疫情變化，做新一波紓困原則性的報告。

因為這一波疫情嚴峻，經濟民生也又困又乏，希望大家一起努力，在最快速度下「開倉濟眾」，秉持加速、加碼、從寬、從優原則進行紓困。

蘇貞昌交代，在編列特別預算要跟去年做法有所不同，才能加速、從優；舉例來說，企業員工薪資的補貼做法，這次要嘗試調整，去年是收入受到影響50%以上，員工薪資補貼40%、最高不超過2萬，這審查過程會耗費很多成本跟時間，「院長指示從優、從速，可不可以就直接2萬做補貼，審去行政作業時間，直接幫助企業，達到新的紓困方案從速的效果」。

▼行政院今拍板「紓困4.0」新方案。（圖／行政院提供，下同）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

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