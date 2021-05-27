傅崐萁喊話中央：地方絕對有能力採購疫苗　只等行政院點頭同意

▲立委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立委傅崐萁27日於立法院召開記者會，再度呼籲行政院長蘇貞昌，儘速開放民間企業與地方政府採購疫苗，他強調，儘快讓疫苗進來，讓全民都能免費來施打，地方絕對有能力、也願意來採購，只等行政院點頭同意，否則若疫情持續，未來即便突破兆元預算救災都不夠。

傅崐萁批評，過去一年政府的防疫只剩三不政策，「不封城、不設方艙醫院、不設新冠專責醫院、沒有全民普篩、沒有足夠篩檢量能，更沒有歐美優良疫苗」，面對嚴峻疫情，必須同島一命，他呼籲行政院，過去政府一再宣傳現階段是台美關係最好的時刻，那就應該立即與美國政府協商，至少購買莫德納疫苗2000萬劑，讓全民都可以免疫。倘若買不到莫德納，至少也應該開放民間企業與地方政府來採購疫苗，相信全民都樂見其成。

傅崐萁也提到，這段時間不論是德國ＢＮＴ或上海復星醫藥都透過各種管道，表達願意販售疫苗來幫助台灣，行政院不該墨守成規，應立即開放民間企業與地方政府來自行採購全世界最好的輝瑞疫苗進到台灣，讓民眾免於疫情之苦。

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