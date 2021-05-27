快訊／行政院拍板紓困3大原則　「暫停營業場所」寬列產業資金、薪資補貼

▲受新冠肺炎嚴重影響，北市條通人煙稀少，生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國發會於26日行政院會中針對加速因應新一波疫情紓困方案提出報告，為因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒升至第三級，政府強制關閉三大營業場所，另因避免群眾聚集、民眾減少外出活動，衝擊餐飲業、零售業、陸運運輸、旅行業、住宿業、藝術、娛樂及休閒服務業等內需型產業，為緩解對民生與產業的衝擊，亟需推動新一波紓困措施，將疫情對國人及企業之影響降至最低。

▼行政院今拍板最新一波「紓困4.0」措施。（圖／行政院提供，下同）

為協助受疫情影響之艱困產業，行政院院會於5月13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，將總預算額度上限調高為6,300億元，讓紓困規模更加大，行政院近期也密集邀集主計總處及相關部會規劃紓困4.0方案。

由於此次疫情影響層面與去年不同，去年因國際疫情嚴峻，直接衝擊我國傳統製造業，以及受邊境管制之航空、旅行等行業。惟本次疫情主要衝擊包含中央疫情指揮中心所宣布暫停營業場所及相關受影響產業，爰根據衝擊層面擬定紓困4.0之原則，包括：

一、加快對個人紓困協助：包括弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛補貼等。

二、加強對產業支持措施：聚焦協助受疫情警戒升至第三級而暫停營業場所及相關受影響產業，立即寬列相關營運資金及薪資補貼，加強支援力道，協助產業度過低潮。

三、加碼對產業紓困貸款，並數位分流，簡化申請，提升效率：原有紓困貸款預算持續辦理外，將加碼信保融資額度；另透過數位分流、線上辦理等方式，簡化各部會紓困貸款方案之申請流程，提升效率。

國發會指出，台灣過去一年已累積相當豐富的經驗，從顧家庭、護弱勢到挺企業、顧產業，建立完整機制，全面協助受影響之產業及個人。面對此波本土疫情持續升溫，政府將協助企業減輕營運負擔或維持營運不中斷，讓國內產業於疫情期間仍維持正常生產，並對受此波疫情影響企業補助薪資、自營作業者及非固定勞工薪資補貼，以有效穩定國內就業情勢，全力降低疫情對經濟衝擊。

國發會說，後續相關部會將根據紓困4.0原則，儘速推出新一波疫情紓困執行計畫及預算，達成「護勞工與弱勢」、「助產業」、「增效率」的目標，讓臺灣平安挺過這一波疫情，穩定經濟動能。