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「東吳學生確診、端節後再看疫情」　2桃園人PO假訊息慘了

▲桃園市警局刑大查獲游姓女子散播「端節後再看疫情」假訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局刑大查獲游姓女子散播「端節後再看疫情」假訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

防疫期間各種假訊息充斥，桃園地檢署與桃園市刑大分別查獲散播假訊息案，桃檢查出，朱姓男子在臉書上傳「東吳學生確診，被隔離在宿舍」假訊息；另外，桃園市刑大查獲游姓女子在臉書中散播「別出門，端午節過後，再看疫情控制狀況」，還署名是衛福部長陳時中等假訊息，朱男與游女到案後坦承犯行，桃檢都已在分案偵辦中。

桃檢指出，法務部桃園市調處本月3日發現朱姓男子在臉書中貼文「如題，剛剛滑臉書好像看到有東吳的學生確診，目前被隔離在宿舍中，不知道有沒有東吳的出來澄清一下，外雙溪上禮拜才辦羽球比賽，好像有五間大學的同學參加，很危險的」，市調處24日通知朱男到案說明，朱坦承沒有惡意在臉書中提醒大家留意，市調處則依法將朱男函送桃檢偵辦，檢方已分案偵辦中。

桃檢表示，除本案外，桃檢還接獲桃園市調查處提報情資3件假訊息案件，將指派「疫情期間查緝散播假訊息犯罪專責小組 」檢察官積極偵辦，並籲請，肆意散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 14 條規定，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，民眾不可不慎。

▲桃園市警局刑大查獲游姓女子散播「端節後再看疫情」假訊息，中央流行疫情指揮中心已證實為假訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局刑大查獲游姓女子散播「端節後再看疫情」假訊息，中央流行疫情指揮中心已證實為假訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園市警刑大科技犯罪偵查隊查獲游姓女子涉嫌在臉書轉發不實訊息，「台灣衛福部長陳時中提醒大家，再次強調：「別出門，端午節過後，再看疫情控制狀況」，並警告：「一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生，這場瘟疫比17 年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命，僅此而已!出門前想想你家人，別連累家人，能不出門就不出門，大家一起轉發吧，這是一場戰役，不是兒戲，收起你盲目的自信和僥倖心理，也收起你事不關己高高掛起的態度，在這場戰役中沒有局外人」在家！在家！在家！不要點讚，求轉發。 -陳時中」等語。

桃園市刑大強調，本訊息經中央流行疫情指揮中心今年5月3日發布新聞稿已澄清為假訊息，並籲請民眾勿再轉傳散布。警方24日通知游女到場說明，游女坦承犯行不諱，辯稱係轉發不知名友人貼文內容，未查證真偽後便再轉發，係出於善意提醒友人注意自身健康狀況，警方將游女依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條移送桃檢偵辦。

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