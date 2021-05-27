快訊／文山一分局再+1！交通組長也確診　累計6人警局重啟清消





▲文山一警分局驚傳第6例確診、分局再度展開清潔消毒。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

文山第一分局勤務指揮中心劉姓警員、因與確診蕭姓巡佐同辦公室辦公，5月23日夜間前往和平醫院快篩檢測為陰性，後即在家中自主隔離未再外出，但26日21時接到疾管署、新北市衛生局通知PCR核酸檢測為陽性，因劉員僅有輕微咳嗽，衛生局要求先行自主隔離、待衛生局通知安排至檢疫所治療。目前文山一警分局已有6名人員染疫，其中5人為警職及1名工友。

▲文山一警分局驚傳第6例確診、分局再度展開清潔消毒。（圖／記者張君豪翻攝）

另名文山一警分局交通組張姓組長也因與確診潘姓警務員同辦公室辦公，潘員確診後，張組長25日前往萬芳醫院快篩檢測為陰性，27日11時衛生局通知核酸檢測為陽，確診後已在檢疫所隔離並待衛生局後續進行CT檢測。

文山第一分局疑似爆發分局內感染，27日文山一警分局再度進行環境消毒、添購消毒噴霧機及讓分局同仁分梯進行快篩等作為，後續將依衛生機關指示及相關規定辦理；並嚴格執行分流及居家上班等機制，全力防堵疫情擴散。

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