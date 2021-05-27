大甲美女警戴微型密錄器取締未戴口罩　網暴動：快來蒐證我

▲大甲美女員警戴著微型密錄器取締未戴口罩，亮麗外型令人眼睛為之一亮。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布全台強化防疫三級警戒！民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，逕予開罰，台中市警察局大甲分局日南派出所美女警員傅芸菲戴著微型攝影機外出取締民眾是否戴口罩時，高眺亮麗的外型令人眼睛為之一亮，部份民眾還開玩笑拜託趕快來蒐證吧。

▲▼任職大甲警分局日南所的美女員警傅芸菲外形亮麗。（圖／翻攝傅芸菲臉書）

近日疫情持續延燒，警方也全力投入防疫工作，如疫調、取締口罩、協尋確診失聯者等需與民眾近距離接觸的高風險任務，日南所警友站站長鄭鴻達得知警用密錄器老舊，適逢警察節及端午佳節，因此昨天代表警友站致贈新型密錄器以汰舊換新，讓員警在蒐證時更有保障。

日南派出所所長邱量虔特別感謝警友站以行動給予支持，讓經常是第一個趕抵現場、須面對各種未知情形的第一線外勤同仁，猶如寒風中的一股暖流。

▲日南警友站致贈微型密錄器。（圖／民眾提供）

大甲警分局分局長李建興表示，在這艱難的防疫戰疫中，警方除了加強治安、交通勤務作為，全力維護民眾生命、財產安全外，亦動員警力投入協助執行各項防疫工作，除了感謝警友站的全力支持與關懷照料之外，籲請市民及業者務必遵守相關防疫措施及規定，共同防堵疫情散播，大甲警統計至26日止，已取締未戴口罩件數4件。

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