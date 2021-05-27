快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

記者徐政璿／台北報導

立法院會31日預計三讀通過延長「新冠肺炎紓困特別條例」到2022年6月，追加2,100億至6,300億元；國民黨提出全民免費施打疫苗及廣設快篩站等訴求，有綠委則提議發放「1個月基本工資」。行政院預計最快6月3日排定紓困特別預算案的討論，詳細紓困細節仍未敲定。

▲全台第三級警戒，建議民眾避免不必要外出聚會，餐廳人煙稀少。（圖／記者林敬旻攝）

「新冠肺炎紓困特別條例」於今年6月底到期，立法院將於31日加開院會，處理行政院函請審議的部分條文修正案，朝野政黨日前已同意予以三讀，27日要針對細項做最後協商。不過，朝野黨團27日僅處理紓困條例，並不會處理紓困的特別預算案。

國家發展委員會28日將赴行政院會報告最新一波紓困方案，若立法院順利於31日三讀紓困特別條例修正草案，行政院將以最快速度，預計6月3日排定紓困特別預算案的討論並通過，再交由立法院審議。

立法院本會期將於月底結束，行政院預算案6月3日提出後，恐來不及完成立法作業。對此，官員說明，根據紓困條例第11條，為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需要，各關機關得報經行政院同意後，先行支付其一部分。

國民黨團26日表示，將提出10大訴求，包括全民免費施打疫苗、醫護警消優先施打（含外送、物流人員）、廣設快篩即時滅毒、力薦醫師出身具有公衛專家背景的副總統賴清德擔任中央流行疫情指揮中心指揮官、普發照顧津貼紓解年輕夫妻壓力、加速採購疫苗。

此外，民進黨立委蔡易餘則建議，政府應加速紓困，主張制定好排富條款及相關規定後，優先發放1個月基本工資的現金給民眾，幫助人民度過難關。

▼國民黨團紓困預算10大訴求。（圖／國民黨團提供）