雲端最前線／單日11死飆新高！雙北醫療瀕崩潰？疫情短期難趨緩？

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情續燒，26日再公布新增302例本土、校正回歸331例，總計633例，另確診個案中新增11人亡，創下單日新高。而此波疫情除了讓重災區雙北醫療量能持續緊繃，更在各地燒出「疫苗荒」，台北市長柯文哲就直嗆，總統蔡英文不應再給空泛數字，目前狀況若要撐到8月「恐怕死傷慘重」。台灣疫苗施打率仍偏低，短期內疫情難趨緩？《雲端最前線》27日邀請防疫學會理事長王任賢，與主持人楊文嘉深度探討。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜。（圖／台北市政府、新北市政府提供）



根據疾管署最新統計，今年累計至今已有4859例本土，其中新北市共2285例確診，為全台最多，另有台北市1908人、桃園市226人、彰化縣112人等3縣市確診突破3位數；而原本0確診的連江縣也新增1例，台灣淨土僅剩金門、澎湖2縣。面對新北疫情蔓延，市長侯友宜日前率先拋出「停班」想法，掀起一陣討論；他昨日則強調，若市民仍處低度活動、落實防疫規範，就不需走到停班。

同時，全台大鬧疫苗荒，指揮中心副指揮官陳宗彥今指出，日前抵台的41萬劑AZ疫苗將分兩階段配送，第一階段將於27日配發共15萬劑，雙北以第一類至第三類人員、未曾接種者優先施打，雙北以外縣市則以第一類人員未曾接種、急需公務出國接種第二劑者優先；第二階段也將在6月10日配發26萬劑。總統蔡英文昨也強調，包含外購、國產疫苗，已購近3000萬劑，將在未來幾個月分批到貨，預計8月底將累計1000萬劑。

面對三級警戒延長，持續衝擊產業、經濟，立法院會也預計在31日三讀通過延長「新冠肺炎紓困特別條例」至2022年6月，追加2,100億至6,300億元。對此，國民黨團提出全民免費施打疫苗、廣設快篩站等訴求，另有綠委提議，應發放「1個月基本工資」；行政院則預計最快在6月3日排定紓困特別預算案的討論，詳細紓困細節仍未敲定。更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。