不斷更新／全台快篩站總整理看這邊　確診、防疫Q＆A一次看

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

國內新冠肺炎疫確診率爆增，雙北自11日爆發疫情以來，一周內已突破千例個案，19日起，全國提升至三級警戒，各縣市也陸續增設快篩站，民眾也應遵守相關防疫須知。《ETtoday新聞雲》整理以下防疫重點，以及快篩須知，帶您一次掌握。

提醒民眾，若與確診者有接觸史，或曾經到過足跡風險區，並出現疑似症狀者，請攜帶身分證和健保卡，並全程戴口罩至醫院篩檢。

▲新冠疫情漫延，台北人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

全台快篩站總整理

由於全台已有過半縣市出現確診案例，各縣市陸續成立快篩站。疾管署也推出「全國指定社區採檢院所」網頁查詢，民眾可依居住縣市，快速查詢離自己最近的採檢院所。

台北市

台北市政府23日召開防疫記者會，市長柯文哲宣布，將在全市12個行政區，全部都布設快篩站，全力圍堵疫情。

【士林區】

新光醫院

聯醫陽明院區

服務時間：上午8點到晚上8點

【內湖區】

三總醫院

康寧醫院

服務時間：上午8點到晚上8點

【中山區】

馬偕醫院

服務時間：上午8點到晚上8點

【松山區】

長庚醫院

臺安醫院

博仁醫院

三總醫院（松山分院）

服務時間：上午8點到晚上8點

【南港區】

聯醫忠孝院區

服務時間：上午8點到晚上8點

【信義區】

台北醫院

服務時間：上午8點到晚上8點

【文山區】

萬芳醫院

服務時間：上午8點到晚上8點

【大安區】

國泰醫院

聯醫仁愛院區

服務時間：上午8點到晚上8點

【萬華區】

西園醫院

服務時間：上午8點到晚上8點

【中正區】

臺大醫院

聯醫（和平院區）

服務時間：上午8點到晚上8點

【大同區】

聯醫中興院區

服務時間：上午8點到晚上8點

【北投區】

榮總醫院

振興醫院

服務時間：上午8點到晚上8點

新北市

1.三重聯醫社區篩檢站

服務區域：三重、蘆洲

服務量能：每日300件

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

2.板橋聯醫社區篩檢站

服務區域：板橋、三重

服務量能：每日400件

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

3.永和耕莘社區篩檢站

服務區域：永和、中和

服務量能：每日200件

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

4.中和社區篩檢站

服務區域：永和、中和

服務量能：每日200件

服務地點：山北市民活動中心(鄰山北公園旁)

中和區莊敬路49巷29弄2號

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

5.新店耕莘社區篩檢站

服務區域：新店、中和

服務量能：每日200件

服務地點：新店交通公園（新北市新店區民族路109號）

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

6.土城長庚社區篩檢站

服務區域：土城、中和

服務量能：每日300件

※採用網路及長庚E指通APP掛號，不受理現場預約

7.新莊樂生社區篩檢站

服務區域：新莊、樹林

服務量能：每日100件

服務時間：網路預約，09：30開始篩檢

8.泰山輔大社區篩檢站

服務區域：新莊、泰山

服務量能：每日300件

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

9.中和快速篩檢站

服務醫院：部立雙和醫院

服務區域：中和

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

10.板橋快速篩檢站

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務區域：板橋

服務量能：每日300

服務地點：板橋音樂公

板橋區大同街70號

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

桃園市

1.桃園區桃園體育場

2.中壢區中正公園

3.龍潭區龍潭行政園區

基隆市

基隆市立醫院院本部

服務量能：60人（可上網預約）

新竹縣自費快篩站

竹北市：大安醫院

服務時間：週一至週五09：00-12：00，14：00-17：00

服務量能：50件

竹東鎮：台北榮總新竹分院

服務時間：週一至週五08：30-10：30，13：30-19：00

服務量能：50件

湖口鄉：湖口仁慈醫院

服務時間：週一至週五13：00-15：00

服務量能：50件

新竹市

限有相關接觸、活動史的民眾預約。

國軍新竹地區醫院

上午以衛生局通知的居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者為主要篩檢對象，下午開放「曾有相關接觸史、活動史的民眾」預約篩檢。預約專線03-535-5175，或上網預約

苗栗縣

造橋鄉社區快篩站

篩檢對象為與案4906確診個案有接觸史且足跡重疊者

篩檢地點：三灣鄉南港溪伯公廟（造橋綠池對面）

篩檢時間：5月27日下午1時30分至4時

報名時間：5月27日上午10時截止

報名方式：電話（037）558510、558520

三灣鄉社區快篩站

篩檢對象為與案4905確診個案有接觸史且足跡重疊者

篩檢地點：三灣鄉永和村三元宮停車場

篩檢時間：5月28日下午1時30分至4時

報名時間：5月28日上午10時截止

報名方式：電話（037）-558510、558520

台中市

醫療篩檢站：

烏日林新醫院

服務量能：每日50人

服務時間：14:00-17:00，採線上預約

大里仁愛醫院

服務量能：每日30人

服務時間：5月28日起 08:30-17:00（採線上預約，等候通知篩檢時間）

衛福部豐原醫院

服務量能：每日100人

服務時間：08:30-11:30（採線上預約）

台中榮民總醫院

服務量能：時間到截止

服務時間：15:00-19:00（現場排隊）

中國醫藥大學附設醫院

服務量能：每日50人

服務時間：09:00-12:00（採線上預約）

中山醫學大學附設醫院

服務量能：每日50人

服務時間：14:00-16:00（現場排隊）

中港澄清醫院

服務量能：每日50人

服務時間：13:30-17:30（現場排隊）

台中慈濟醫院

服務量能：每日100人

服務時間：08:00-12:00（現場排隊）

國軍台中總醫院

服務量能：每日60人

服務時間：09:00-13:00（現場排隊）

社區篩檢站：

李綜合醫院旁停車場（大甲院區）

服務量能：每日50人

服務時間：09:00-12:00（電話預約）

童綜合醫院旁停車場（梧棲院區）

服務量能：每日200人

服務時間：09:00-11:00，14:00-16:00（線上預約）

亞大附醫後高架橋下停車場

服務量能：每日60人

服務時間：14:00-17:00（線上預約）

光田醫院第二醫療大樓前廣場（大甲院區）

服務量能：每日50人

服務時間：5月31日起 08:30-12:30（採線上預約）

光田醫院第二醫療大樓前廣場（沙鹿院區）

服務量能：每日100人

服務時間：13:30-17:30（線上預約）

專案快篩站：西屯區泰安國小

南投縣

外籍移工指定篩檢院所服務醫院：

須與南投縣衛生局預約，依約定時間到指定院所篩檢

南投基督教醫院

埔里基督教醫院

佑民醫院

竹山秀傳醫院

一般民眾待轉介快篩服務醫院：

有接觸史、活動史且有疑似症狀，先到基層診所，再轉介醫院快篩，請民眾勿逕自前往。

南投基督教醫院

埔里基督教醫院

佑民醫院

竹山秀傳醫院

台中榮民總醫院埔里分院

衛生福利部南投醫院

彰化縣

醫院篩檢站

有症狀者才能採檢：

衛生福利部彰化醫院

彰化基督教醫院

員林基督教醫院

鹿港基督教醫院

二林基督教醫院

彰化秀傳醫院

彰濱秀傳醫院

員生醫院

北斗鎮卓醫院

和美鎮道周醫院

雲林縣

台灣大學醫學院附設醫院雲林分院

服務量能：每日60人

天主教若瑟醫院

服務量能：每日15人

中國醫藥大學北港附設醫院

服務量能：每日20人

林內鄉衛生所（雲林縣林內鄉新興路54號）

服務時間：上午9時至下午3時，提供預約快篩服務，篩檢對象為衛生局匡列自主健康管理及自我健康監測者，以及曾經到確診個案活動的足跡範圍且出現相關症狀者。

崙背鄉詔安客家文化館迴廊（雲林縣崙背民生路28之8號）

服務時間：5月27日上午9時到中午12時、下午1時到3時。

斗六火車站

服務時間：5月26日至5月28日，上午9時至下午3時。

斗南火車站

服務時間：5月26日至5月28日，上午9時至下午3時。

台南市

安平區衛生所（台南市安平區育平路310號）

服務量能：50人

佳里區衛生所（台南市佳里區進學路159號）

服務量能：50人。聯絡電話：06-7224106

學甲區衛生所（台南市學甲區建國路38號）

服務量能：50人。聯絡電話：06-7833359

永康區衛生所（台南市永康區文化路51號）

服務量能：50人

安南區衛生所（台南市安南區仁安路70號）

服務量能：50人

安定區衛生所（台南市安定區安定里59號之1）

服務量能：50人

鹽水區衛生所（台南市鹽水區武廟路1號）

服務量能：50

台南市北區衛生所（台南市北區西華街50號）

服務量能：每日約50人

屏東縣



優先篩檢對象為潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里里民，與確診者足跡重疊、4/20-5/19有雙北旅遊史且有症狀的居民。

潮州鎮快篩站：

服務時間：每天上午8時至12時，下午1時至5時

服務量能：上午100人，下午100人

預約方式：

1. 現場取號，每班40個名額（上午8時及下午1時發號碼牌）

2. 網路預約，每班30個名額，民眾可至屏東衛生局及縣府官網查詢

3. 電話預約，每班為30個名額，專線是08-7899713、08-7898346，額滿為止

宜蘭縣

陽明交通大學附設醫院西側停車場

服務量能：200人

羅東聖母醫院社區防疫篩檢站（老人醫療大樓門前廣場）

服務量能：100人

花蓮縣

花蓮慈濟醫院（花蓮縣花蓮市中央路三段707號）服務量能：每日150人

門諾醫院（花蓮市民權路44號）

服務量能：每日40人

衛生福利部花蓮醫院（花蓮市中正路600號）

服務量能：每日40人

國軍花蓮總醫院（花蓮縣新城鄉嘉里路163號）

服務量能：每日40人

台北榮民總醫院鳳林分院（花蓮縣鳳林鎮中正路一段2號）

服務量能：每日80人

台北榮民總醫院玉里分院（花蓮縣玉里鎮民權街1-1號）

服務量能：每日40人

衛生福利部玉里醫院（花蓮縣玉里鎮中華路448號）

服務量能：每日40人

門諾醫院壽豐分院（花蓮縣壽豐鄉共和村魚池52號）

服務量能：每日20人

台東縣

預計28日啟用，僅提供有症狀、符合篩檢條件的民眾預約「自費採檢」，一劑250元，採現場報名或27日起電洽衛生所進行預約。

台東市衛生所（台東市大同路51號）

聯絡電話：089-350757

長濱鄉衛生所（台東縣長濱鄉長濱村中興路46號）

聯絡電話：089-831022

海端鄉衛生所（台東縣海端鄉海端村山界29號）

聯絡電話：089-931391

大武鄉衛生所（台東縣大武鄉大武村濱海路100號）

聯絡電話：089-791143

太麻里鄉衛生所（台東縣太麻里鄉泰和村民權路66號）

聯絡電話：089-781220

服務量能：每日約15人

金峰鄉新興活動中心（台東縣金峰鄉賓茂村14號）

聯絡電話：089-772201

服務量能：每日約15人

離島地區

連江縣馬祖快篩站

服務量能：每日80人

金門航空站快篩站

金門採取自願快篩、分流方式，若報告呈現陰性的民眾需進行自主健康管理，陽性者則會交由救護車送往金門醫院。

快篩、防疫Q&A一次看

Q：三級警戒，要遵守哪些防疫規定？

全國三級警戒持續至5月28日止，政府呼籲民眾遵守防疫相關規定，避免不必要的外出，若外出的話必須全程佩戴口罩，屢勸不聽者最高可罰1萬5千元。

►防疫措施

Q：我需要做篩檢嗎？

無症狀或相關接觸史之民眾不需要進行篩檢。若民眾曾收到細胞簡訊，與確診者有接觸史，到過高風險足跡區，以及出現上呼吸道相關症狀者，請依照規定至醫院快篩。

Q：篩檢要帶什麼？

篩檢過程中，必須全程佩戴口罩，還要攜帶健保卡和身分證。

Q：我確診了怎麼辦？



1.大部分的COVID-19感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。

2.在家中請單獨一人一室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。

3.在家中請避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人。

4.請務必佩戴口罩和注意手部衛生，可使用肥皂和水洗手，或使用酒精洗手。

5.若出現發燒症狀，可以使用退燒藥減緩不適症狀，盡量臥床休息和飲水。

6.務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922。

7.請依指示就醫，並禁止搭乘大眾運輸工具。

8.請家人準備食物飲水，不要和家人共餐或共用物品。

9.使用釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。

10.電話連絡密切接觸者（在開始有症狀發生的前3天至隔離前，曾有共同用餐、共同居住或未佩戴口罩下面對面15分鐘以上的接觸），請他們自我隔離並健康監測。

Q：篩檢呈陰性就沒事了嗎？

所有檢測工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，若病患在潜伏期有可能無法檢測出來。

若您為確診個案接觸者、高風險地區活動史者，即使快篩結果「陰性」，仍應徹底落實相關防疫原則，出現相關症狀需聯絡衛生單位，依指示就醫或篩檢，禁止搭乘大衆交通工具，並主動告知醫護人員活動史及接觸史

Q：快篩需費用多少？

免費。

Q：多久能知道檢驗結果？

Antigen test（快速抗原檢測）15分鐘就可知道結果，若檢出陽性就住院。

RT-PCR檢測需1至2天，但準確度較高。