防疫期間治安不打折　安南警破獲2起電纜線竊案

▲台南市警三分局據報查獲涉嫌竊取電纜線的姚姓男子等3人，起獲電纜線贓物及作案工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局宮所、安順所，各自破獲電纜線竊案，緝獲姚姓竊螊等共3人，起獲竊得之電纜線贓物及行竊工具一批，案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

市警三分局警方指出，近期銅價飆漲創新高，回收價每公斤達200元，加上疫情嚴峻，民眾減少外出，致使偷剪電纜線宵小賊心蠢動。三分局顯宮派出所於5月31日下午2時許，接獲科工區益通公司報稱無人看管的廠房內，有人正在行竊，所長毛奇揚、副所長林雄男、警員鄭有志及郭家崴立即前往查處，前往途中於該公司後方公園小徑狹路相逢，當場攔截竊嫌姚姓男子（43歲，毒品前科）及楊嫌（43歲，竊盜毒品前科）共同騎乘機車，查獲其竊得4袋贓物（電纜線90.6公斤）及所使用之犯罪工具一批。

另，市警三分局安順派出所也於6月1日上午11時許接獲曾姓被害人報稱，安南區培安路工地內地下室電纜線自5月19日至31日期間分別遭竊，損失約新台幣40餘萬元，且造成工期延宕。警員王存華受理後立即調閱監視器，發現林嫌（32歲，竊盜通緝）駕駛租賃車前往，鎖定竊嫌身分後，便在其經常活動路段埋伏搜尋，最後在安南區北安路與北安三街發現其行蹤，進而將林嫌緝捕到案。

市警三分局表示，疫情嚴峻，全台進入三級警戒，警方雖投入警力共同防疫，但對於治安工作不會鬆懈，竊賊勿心存僥倖；另呼籲資源回收場千萬不要收購來路不明的電纜銅線，共同杜絕銷贓管道；民眾亦可設置監視器及防盜系統，透過警民間相互合作，共同守護財產安全。

負離子吹髮同時護髮

