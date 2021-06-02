彰化確診女陪侍足跡曝　5月14日到這兩家小吃部的請注意

▲永靖鄉叁佰媚KTV大清消。（圖／永靖鄉公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化原本已經緩和的疫情，重新掀起波瀾！昨日新增永靖的「叁佰媚」KTV及埔心「湖中天」小吃部，衛生局隨即與警察單位合作，將其足跡找出來，也做後續的匡列，永靖公所這2天也緊急在市場及經過的熱點街道大清消，請鄉親勿過度恐慌，並落實防疫規定，做好個人防護，降低感染風險。

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衛生局昨日公布新增桃園社交群聚感染中有3人，已知是1名5月15日從桃園南下彰化的A陸配茶花女，20日發病，30日要返回大陸前採檢確診；同住的B陸配(40歲)要返回大陸前無症狀採檢確診、另一名C陸配與A有接觸，也確診，由於這3名陸配在永靖鄉的小吃部及KTV工作，目前衛生局已經匡列同宿的房東及其他5人進行採檢。

縣府也在晚間公布確診者足跡，公所在接獲衛生局通報後，即派員前往消毒，衛生局同時有通知市場管理單位轉知攤商加強消毒。叁佰媚小吃部及楓康超市永靖店足跡，公所已在昨天進行市場週邊消毒作業時一併進行，另外埔心鄉「湖中天」小吃部則已於日前化學兵消毒完畢。

公所進一步強調，省錢超市週邊區域確診足跡發生後也馬上進行清消作業。公所將持續進行市區商場、廣場及人潮熱點消毒排程，請鄉親勿過度恐慌，並落實防疫規定，做好個人防護，降低感染風險。

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