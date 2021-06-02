小港機場快篩站啟用！2旅客主訴「咳嗽、流鼻水」急快篩

▲小港機場快篩站首日啟用。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

為避免疫情擴散，小港醫院醫護承接疾管署委託，在高雄小港機場設立快篩檢測站，2日為首日啟用，上午就有2名旅客主訴呼吸道症狀而進行快篩，所幸檢測後均為陰性，順利搭上班機。

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▲飛往離島旅客必須填寫健康聲明書。（圖／記者許宥孺翻攝）

中央流行疫情指揮中心核定，松山、小港等五處機場將設置篩檢站，2日起前往澎湖、金門、馬祖旅客，搭機前要填寫「健康聲明書」，並配合現場檢測；若為過去14天內有症狀者，須現場配合抗原快篩檢驗且為陰性，呈現陰性才可登機。

小港機場上午10點多，有2名旅客在健康聲明書上勾選，過去14天有流鼻水、咳嗽症狀，現場配合快篩，所幸結果均為陰性。

▲小港機場2日上午有2名旅客主訴呼吸道症狀，進而接受快篩。（圖／記者許宥孺翻攝）

小港醫院院長郭昭宏表示，機場設置快篩站有其必要性，目的是讓疫情控制在本島可控範圍內，若在離島篩檢結果為陽性，後續PCR確定恐出現問題，另外，若是陽性個案，後續照護可能也會造成離島醫療量能問題。

郭昭宏指出，只要民眾有接觸史並出現症狀，就必須到醫院接受PCR檢測，若是有接觸史，並自覺14天內有TOCC病史，就可以自主通報到快篩站接受檢測，約15至30分鐘內就可以得到結果。若是陰性，旅客就可以繼續離島行程，若是陽性，就必須接受衛生局指派到醫院採檢。