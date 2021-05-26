北市招募專責計程車隊「40多人響應」　黃珊珊：我非常敬佩和感謝

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情不斷延燒，台北市長柯文哲26日下午在防疫記者會上，宣布招募「專責版計程車隊」專門載送醫院轉出的輕症病患到集中檢疫所，或是後送快篩陽性者返家。對此，北市副市長黃珊珊晚間表示，專責計程車司已超過40人響應，他們經過上課、完整訓練後，會穿很特別的「兔寶寶裝｣值勤，若民眾看到了，請給他們比讚，因為這是非常勇敢的行為。

對於專責計程車隊與先前的防疫計程車隊的不同處，黃珊珊26日晚間在臉書指出，防疫車隊是針對居家檢疫的人，在家要去醫院看醫生，他們可能是因為自身其他疾病，呼吸道疾病可能是用救護車送，可是一般疾病，比如眼睛痛，這就不能用救護車浪費醫療資源，所以發明了防疫計程車，而他們排班值班的日子，就是只能幫北市相關居家檢疫的人 。

至於專責計程車部分，黃珊珊則說，這跟防疫計程車完全不同，第一，26日起，無症狀快篩陽性且經過醫生確認可以回家的人；第二，中央已訂了專責醫院，若入住裡面專責病房的民眾，在住院10天後沒有病症，且PCR檢測，CT值大於30就可回家；第三，CT值若是小於30，但沒有什麼症狀，該人就無法再暫住專責病房，而是要把他後送到集中檢疫所，因此擔憂這三類人在返家或從醫院至集中檢疫所途中，搭乘大眾交通工具或趴趴走，所以北市成立專責計程車負責接送。

她表示，昨天招募至今，車隊中已有40幾位勇士願意加入車隊，而明天起他們會開始上課，上課完了還須經過完整訓練，最重要的是，專責計程車司機會穿很特別的兔寶寶裝，坐在計程車裡面。

黃珊珊也說，你會看到台北市將來會有一個車窗都搖下來，然後穿著兔寶寶裝的人坐在裡面開計程車，大家要給他們比讚，因為這是非常勇敢的行為，這風險比原來的居家檢疫計程車還要高很多倍。「我也非常的敬佩和感謝，謝謝所有的護國天使」。