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快訊／高雄警首例確診！CT值19匡列同所22人居家隔離　二採出爐

▲28日記者會 。（圖／高雄市府提供）
▲28日記者會 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

中央流行疫情指揮中心延長三級警戒至6月14日，指揮中心今（28）日公布國內新增297起本土病例，258例校正回歸，其中高雄市為1例，高雄市長陳其邁召開記者會，公布高雄足跡。針對高雄警界出現首例警察確診，雖然此個案為屏東個案，但還是匡列派出所同仁22人居家隔離。

中央流行指揮中心28日公布全台一共新增297起本土病例，258例校正回歸，其中高雄市本土新增1起，校正回歸0例，高雄市長陳其邁召開記者會公布相關足跡。高雄警界出現首例警察確診個案，而高雄這名巡佐經PCR採檢後為陽性，為案7324，不過因居住地屏東，算屏東個案，研判是一起家庭群聚。

衛生局表示，確診巡佐勤務大多都在所內，因此派出所連續三天大規模清消，經過核對班表後，匡列22人居家隔離。由於CT值19，相對傳染力高，因此會持續追蹤，針對職場接觸者匡列22人，昨晚採檢和處置，到醫院快篩以及PCR，截至凌晨6時，二採都是陰性，還是要求22人持續居家隔離，也檢視巡佐外勤的勤務，相關防護裝備，包含口罩、面罩相關防護裝備都有俱全，研判外勤傳染風險極低，外勤足跡不需公告。

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▲環保局針對派出所清消 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲環保局針對派出所清消 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

小港警分局表示，目前匡列接觸者計22名(含工友1名)，派出所所全體同仁於27日晚21時30分由衞生局安排前往指定醫院篩檢，初篩結果22人全為陰性，並做居家隔離。小港分局立即於25日起每日針對該派出所內民眾洽公區、辦公區等公共空間及槍械室、寢室等處執行全面清潔消毒工作，28日由衛生單位再次全面大清消；大林派出所有關例行報案、巡邏勤務，將由其他派出所及警察局保安大隊支援，並設置機動派出受理報案及處理事故，以維護全天候的勤、業務之執行，強調治安工作絕不打烊。

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