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范雲「神隱13天」終於現身了！　建議全體國人「做好3件事」

▲▼加碼育兒津貼公聽會,范雲。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨立委范雲。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨立委范雲日前被在野黨指控，疑似施壓交通部鬆綁機組員防疫措施，讓機師由原本的「5+9」調整為「3+11」，導致防疫出現破口。如今有網友發現，神隱多日的范雲終於在今（26）日於《台灣向前行》節目上露面，大談藍營欲開放中國疫苗進入台灣的議題。消息曝光後，引起鄉民紛紛朝聖，「要出來道歉了嗎？」

范雲日前被在野黨指控，疑似施壓交通部鬆綁機組員防疫措施，導致防疫出現破口，被認為是此次疫情崩盤的主要原因之一。對此，范雲在5月12日受訪時回擊，現在講政治施壓，是在踐踏指揮中心的防疫專業。

不過，隨著本土疫情持續延燒，也有網友發現過往勤奮發文的范雲已連續13天未更新貼文，不禁質疑是想要避風頭，臉書也被網友灌爆留言，「以前看妳天天發文，怎麼5/12後就不發言了？捅了大簍子就縮了」、「出來打球了啊！」。

▲神隱多日的范雲終於現身。（圖／翻攝自民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

▲神隱多日的范雲終於現身。（圖／翻攝自民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

未料，有網友發現范雲今出現在政論節目《台灣向前行》上，大談台灣防疫議題。范雲先是痛批，不解為何以藍營為首的政治人物要在這個時候不斷提倡2件事，一件事是買中國疫苗，另外則是開放地方政府買疫苗。她更質疑，中國在這個時候介入肯定有政治目的，「根本是黃鼠狼給雞拜年」。

范雲最後也建議，台灣民眾這個時候不要去想太多，別慌亂，就是心理上「做好最壞的準備」，這個時候應該做好「三個不要」，包括心不要亂、不要出門、更不要亂傳謠言，一切以指揮中心為主，就能挺過這次疫情。

對於神隱多日的范雲終於現身，鄉民擠爆批踢踢八卦版表示，「終於要出來道歉了嗎」、「還有臉出來喔！」、「3+11誰負責啦」、「3+11仔，以為風頭過了嗎？」、「范雲還敢說回歸專業來討論...」、「大開眼界，范雲怎麼還敢上節目」。

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