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12天炸4768例！本土病例地圖曝光　一開秒知「附近有多少確診者」

▲▼「本土病例地圖」上線　（圖／翻攝台灣本土病例地圖）

▲統計15日至今，本土案例爆增4768例！（圖／翻攝台灣本土病例地圖）

網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《整片紅亮出1夾道！Google地圖揭「確診者足跡」　4步驟記錄去過哪》，民眾可利用Google地圖標示可能的熱區，並利用時間軸確診自己是否曾經前往。如今有狂人再推出「台灣本土病例地圖」，民眾靠著自動定位模式，就可知道「所在區域有幾位確診者！」

曾任職台南市政府智慧城市辦公室執行秘書的江明宗，也是程式開發專家，昨（25）日，他於臉書分享本土病例地圖，「過去製作的縣市層級統計圖已經不夠，所以另外製作了這個鄉鎮市區層級的本土病例地圖！」

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▲▼「本土病例地圖」上線　（圖／翻攝台灣本土病例地圖）

▲▼「本土病例地圖」上線　（圖／翻攝台灣本土病例地圖）

▲萬華區是疫情重災區！（圖／翻攝台灣本土病例地圖）

江明宗表示，地圖進入時會詢問是否授權使用設備位置，同意授權後會自動定位到附近位置，地圖之上就是鄉鎮市區的界線圖，圖中顏色依據確診案例多寡呈現不同顏色，有案例的資料會進一步在範圍內顯示行政區文字與數量，點選後目前只是展開顯示確診數字。

另外，江明宗也提醒，資料取自傳染病統計資料查詢系統，程式會每個小時嘗試更新，不過一般看到的資料都會比疫情指揮中心通報延遲一天，使用時需要特別留意。

▼記者實測，手機定位後，所在區域有6名確診者！（圖／翻攝台灣本土病例地圖）

▲▼「本土病例地圖」上線　（圖／翻攝台灣本土病例地圖）

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