提醒訪客戴口罩...反遭嗆「妳最毒」！女保全傷心：我們沒比較低賤

▲原PO服務的社區遇到超無禮訪客。（圖／Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

台灣疫情三級警戒，只要出門就必須戴上口罩，但有民眾沒戴口罩遭到他人提醒，不但不聽勸導還對人破口大罵，行為讓人十分傻眼。一名女保全日前po文表示，在社區內遇到一名訪客沒有戴口罩，提醒他要戴上，竟反糟羞辱「你最毒！」，讓她十分難過表示「身份沒有比較低賤」。

原PO在「爆怨2公社」發文表示，她是一名保全，近期因為疫情關係，社區內門禁管制較嚴格，日前遇到一名訪客沒有戴口罩，她好意提醒，卻反遭到這名訪客兇「其實該戴的是你，你最毒！你接觸的人最多」，讓她超傻眼，所幸最後有其他住戶見狀制止，這名訪客才勉強戴上口罩。

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▲訪客對女保全大吼「你最毒！」（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



原PO表示，其實她自己也很害怕，只要收到任何包裹、信件，絕對都是消毒過後才交到住戶手上，就連大樓大廳的門把被摸過幾次他們就消毒幾次，也確保每位訪客的體溫都在合格範圍內才讓他們進來，但這樣盡心盡力的工作卻換來訪客一句「你最毒！」讓她無奈又受傷，「保全真的不閒，身分也沒有比較低賤，請稍微體諒體諒。」

▲指揮中心已經規定只要外出就必須戴上口罩。（圖／指揮中心提供）



許多網友看到後也紛紛留言安慰原po，「沒有拿酒精噴他已經是對他最大的溫柔了」、「他嘴巴最臭」、「再毒也沒他嘴巴毒」、「保全真的辛苦」、「把沒戴口罩罰3000~15000元的罰則貼在櫃檯就好！」、「次氯酸，酒精伺候」。