備戰6月「水情恐紅燈」竹市135供水站完成　竹科取水「得來速」

▲新竹市長林智堅今(26)日召開抗旱會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

中央旱災應變中心上周宣布，若5月底前水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，6月起新竹地區水情將進入紅燈，實施「供五停二」分區供水。新竹市長林智堅今召開抗旱會議，宣布全市135處供水站已完成，另自來水公司規劃23處供水站，將於明（27）日設置完成。另，也針對竹科取水需求與水利署研擬24小時RO取水不間斷。

根據中央氣象局資料顯示，未來新竹地區降雨仍不樂觀，林智堅表示，6月1日將進入水情紅燈，實施「供五停二」，分甲乙區供水，新竹市為乙區，停水時間為周四、五，目前竹市已完成135處水塔定點安裝，另自來水公司規劃23處明將完成，提供民眾於停水期間取水使用。

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此外，因應緊急需求如醫療、救災等，台水公司規劃竹市2處取水點，包含位於博愛街的新竹第一淨水廠，及位於東美路的新竹第二淨水廠，一次皆可提供4台水車載水。

而新竹市府與水利署、北水局合作的抗旱水井工程，預計開鑿21口，目前已完成18口，並併入自來水系統，約可增加1萬噸水量，餘3口將於28日前完成，30日前併入自來水系統。

水利署指出，竹市客雅水資源回收中心RO設備出水總量自2月1日啟用至今單日最高產502噸。日前市府完成儲水槽增設工程，總儲水量達135噸；水利署則完成新增UF桶槽共60噸、並新增取水口，能夠加快產水、取水速度；另也為竹科廠商規畫專屬取水時間，完善取水得來速。

對此，林智堅請水利署持續觀察科學園區廠商RO取水動態，因水情嚴峻，但園區產能不斷提升，對於用水需求非常吃緊，請科管局、水利署及本府工務處，務必保持最緊密聯繫，以朝24小時供水為目標，讓廠商供水無虞，盼在產能上不因缺水造成影響。

針對協助學校、團膳、社福機構及醫療院所供水事宜，林智堅市長指示相關單位可協助載水、取水等，並指示衛生局、社會處針對住宿型照顧機構提早因應，在停水期間仍需維持每日清洗、消毒，勿因水情造成防疫破口。