金門快篩站重建好了！　縣府曝採檢流程：陽性將直接由救護車送醫

▲▼金門機場快篩站26日重建完成。（圖／記者林名揚攝，下同）

記者戴若涵、林名揚／金門報導

金門「快篩令」引發爭議，中央疫情指揮中心25針對離島採檢放寬相關規定，事件這才落幕！金門機場快篩站也於26日重建完成，預計26日中午啟用，金門縣衛生局長李錫鑫也說明採檢流程，表示陽性者將會由救護車送往醫院。

金門縣政府23日公告，自24日起抵達金門的旅客，應提供3日內新冠肺炎檢驗陰性報告，無法提供者須配合接受快篩，結果24日凌晨就被指揮中心認定此舉違法。縣長楊鎮浯24日一早前往金門機場，卻發現快篩站被拆除了，當場發飆並追問航空站主任，「不管是不是自願，都不行嗎」、「還沒反映之前，通通不曉得狀況就拆掉，那自願的呢」。

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對此，指揮中心25日針對離島採檢放寬相關規定，同意金門縣、澎湖縣、連江縣等3離島，得在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，但不能強制採檢。這場為期3天的「快篩令」爭議才總算落幕。

金門衛生局長李錫鑫指出，金門採取自願快篩、分流方式，民眾先進入採檢站，經過衛生局人員說明後，民眾到報到處填寫資料，進入待檢區並按照編號逐一核對身分，最後進入採檢區採檢，縣府希望報告能在40至60分鐘內交給旅客，若報告呈現陰性的民眾需進行自主健康管理，陽性者則會交由救護車送往金門醫院。