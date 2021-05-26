北市疫苗剩1瓶都不到！市府喊：要3.4萬劑「中央只配2.2萬劑」





▲台北市府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

中央與北市為疫苗槓上！台北市長柯文哲25日說，北市只剩下2瓶疫苗，僅能20人接種；然而指揮中心卻在當晚表示，北市醫療院所疫苗截至25日尚有7000多劑，遭台北市政府發言人陳智菡回擊「別營造疫苗充足假象」。陳智菡26日再指，柯文哲所言的2瓶疫苗也已分配給醫院，而最新一批41萬劑AZ疫苗，北市預計拿到2.2萬劑，卻離統計數字有落差，代表疫苗仍非常短缺。

陳智菡26日指出，新的一批41萬劑AZ疫苗，中央預計要分配給台北市2萬2000劑，也就是2200瓶，但根據北市衛生局統計，至少要3萬4000劑才夠，「所以看得出來還是非常短缺。」

陳智菡補充，原本北市衛生局手上的疫苗只剩下2瓶，但下午2瓶疫苗也全部分配給醫院施打，也就是北市衛生局這邊所能掌控的疫苗一瓶不剩；至於其他醫療院所，北市之前就已經有10家醫院把疫苗全打完，希望能夠再跟衛生局來申請，也沒疫苗可施打，「希望中央別玩弄這種文字遊戲跟數字遊戲，企圖混淆視聽。」





▲柯文哲出席25日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

關於北市與中央的疫苗爭議，起於柯文哲25日下午出席防疫記者會，關於北市剩下多少疫苗且是否足夠？柯文哲表示，由於這幾天要求負責防疫專責病房的醫院人員盡量打，「事實上我明白講，目前衛生局只剩下2瓶，可以打20個人。」若有國際上現貨的話要考慮，因為拖下去不是辦法。

面對柯文哲的言論，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日傍晚回擊，截至24日，台北市醫療院所仍有約7300多劑未用，是全台最多的，不清楚柯文哲說的2瓶是否沒算入醫療院所數量，而是指衛生局尚未配送的疫苗數量。

對此，陳智菡25日晚間也回應，截至25日下午3時30分為止，台北市衛生局內之疫苗確實只剩2瓶，其餘全數配發給各醫院。目前北市有10家醫院全數打完且一瓶不剩，無法再得到配發，有7家只剩個位數，9家大型醫院尚有20瓶以上庫存，「目前仍有剩餘是因為疫苗極為有限，各醫院皆以醫護人員為優先施打對象，有所管控才未打完，根本無法普及一般民眾，中央應正視疫苗短缺問題，而非用營造疫苗充足之假象。」

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