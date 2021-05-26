「對，我們是工人」！工頭曝辛酸現況槓檢舉魔人：我們沒有不一樣

▲防疫時期，有工頭在網上發文曝辛酸。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

記者邱晟軒／綜合報導

防疫期間在外必須配戴好口罩，室內禁止群聚，但這也讓許多在戶外揮灑汗水的勞工非常苦惱，吃飯時只能摘下口罩蹲路邊，還得擔心被民眾檢舉。對此，就有一名工頭在網上發文感嘆，為了扛起家計，總不能要求做工的改成居家線上吧？「如果您是上班族可以給我們多一點包容嗎？或許你們舒適的上班環境曾是我們工作的地點！」

一名工頭在臉書社團「爆怨2公社」以發文表示，現在疫情嚴峻，但我們也是台灣的一份子，我們了解不能群聚，但為了扛起家計「不可能要我們做工的改為居家線上吧？」

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這位工頭在文章裡6次強調，「對，我們是工人」，抱歉我們沒有密閉空間，可以讓我們好好地吃上一頓飯，為了盡量減少感染機率，匆促扒上幾口飯後，趕緊的戴上口罩午睡。除了午飯時間，迫使我們需要那麼幾十分鐘摘下口罩。」

「我們跟你們沒有不同！」原PO強調，我們也希望能有個陰涼遮蔽處，讓我們可以安心的吃上一份便當，「席地而坐、壞境裡的塵土飛揚，便當裡的食物，也許還伴點泥沙調味呢！」

▲目前雖然是三級警戒，他們仍頂著烈日工作。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

原PO指出，疫情當前、我們跟你們沒有不一樣，我們也有配合政府的指揮，把口罩戴好，保持該有的社交距離，「如果您是上班族可以給我們多一點包容嗎？或許你們舒適的上班環境曾是我們工作的地點」。他最後強調，對，我們是工人，但我們也只是為了生活打拼，「穿著髒的衣服，戴著醫療的口罩，賺著辛苦的錢，扛起座山的男人，我做工祖宗都驕傲！」

貼文一出後，立刻引起許多網友留言力挺，「謝謝你們的汗水，付出的勞力，為大家建造美麗的家園」、「這是真的很辛苦的工作！大太陽底下，戴口罩工作ㄧ整天，沒地方能吃飯，沒體會過真的不知道！」、「沒有你們的付出，我們怎麼會有好的環境及設備」、「謝謝你們的付出」。

▼在戶外工作依舊戴著口罩。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）