　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「對，我們是工人」！工頭曝辛酸現況槓檢舉魔人：我們沒有不一樣

▲防疫時期，有工頭在網上發文曝辛酸。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

▲防疫時期，有工頭在網上發文曝辛酸。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

記者邱晟軒／綜合報導

防疫期間在外必須配戴好口罩，室內禁止群聚，但這也讓許多在戶外揮灑汗水的勞工非常苦惱，吃飯時只能摘下口罩蹲路邊，還得擔心被民眾檢舉。對此，就有一名工頭在網上發文感嘆，為了扛起家計，總不能要求做工的改成居家線上吧？「如果您是上班族可以給我們多一點包容嗎？或許你們舒適的上班環境曾是我們工作的地點！」

一名工頭在臉書社團「爆怨2公社」以發文表示，現在疫情嚴峻，但我們也是台灣的一份子，我們了解不能群聚，但為了扛起家計「不可能要我們做工的改為居家線上吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位工頭在文章裡6次強調，「對，我們是工人」，抱歉我們沒有密閉空間，可以讓我們好好地吃上一頓飯，為了盡量減少感染機率，匆促扒上幾口飯後，趕緊的戴上口罩午睡。除了午飯時間，迫使我們需要那麼幾十分鐘摘下口罩。」

「我們跟你們沒有不同！」原PO強調，我們也希望能有個陰涼遮蔽處，讓我們可以安心的吃上一份便當，「席地而坐、壞境裡的塵土飛揚，便當裡的食物，也許還伴點泥沙調味呢！」

▲防疫時期，有工頭在網上發文曝辛酸。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

▲目前雖然是三級警戒，他們仍頂著烈日工作。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

原PO指出，疫情當前、我們跟你們沒有不一樣，我們也有配合政府的指揮，把口罩戴好，保持該有的社交距離，「如果您是上班族可以給我們多一點包容嗎？或許你們舒適的上班環境曾是我們工作的地點」。他最後強調，對，我們是工人，但我們也只是為了生活打拼，「穿著髒的衣服，戴著醫療的口罩，賺著辛苦的錢，扛起座山的男人，我做工祖宗都驕傲！」

貼文一出後，立刻引起許多網友留言力挺，「謝謝你們的汗水，付出的勞力，為大家建造美麗的家園」、「這是真的很辛苦的工作！大太陽底下，戴口罩工作ㄧ整天，沒地方能吃飯，沒體會過真的不知道！」、「沒有你們的付出，我們怎麼會有好的環境及設備」、「謝謝你們的付出」。

▼在戶外工作依舊戴著口罩。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

▲防疫時期，有工頭在網上發文曝辛酸。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

ET快訊
中和某公司下令「確診要懲處、取消年終」　侯友宜回應了
南投要買30萬劑「復必泰」疫苗　她爆：有發生瑕疵效期只到6月
快訊／還缺5萬劑！　新北重災區僅分配1.8萬劑疫苗
快訊／中正一分局派出所警員「快篩陽性」
《時代》評台灣防疫是「吹牛」　前外交官：台人看了應很不舒服
繳不出租金、貸款怎辦？律師曝「就讓房東告」：輸了不會如何
發票中1萬！他點開通知秒心寒　眾人一看：也太剛好
快訊／疫情太嚴重　金曲獎小巨蛋頒獎典禮延期
重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

不斷更新／疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

不定額補助！觀光業按「營運衰退比例」紓困　旅行社取消出團也補

林明溱要買「復必泰」疫苗　蔡培慧爆：發生過瑕疵且效期只到6月

北市聯醫「醫療崩壞」！指揮中心：患者轉送外縣市、重症才住院

停課撞期末考、疫情衝擊大學指考！教育部下午邀22縣市開視訊會

疫情無法上街賣雜誌⋯《大誌》啟動線上訂　幫販售員度過難關

失智長輩不戴口罩、吵著要出門！靠「這7招」破解就對了

停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

嘉義娃娃機店偷營業！警蒐證開罰　加逮2無罩騎車、公園用餐

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

不斷更新／疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

不定額補助！觀光業按「營運衰退比例」紓困　旅行社取消出團也補

林明溱要買「復必泰」疫苗　蔡培慧爆：發生過瑕疵且效期只到6月

北市聯醫「醫療崩壞」！指揮中心：患者轉送外縣市、重症才住院

停課撞期末考、疫情衝擊大學指考！教育部下午邀22縣市開視訊會

疫情無法上街賣雜誌⋯《大誌》啟動線上訂　幫販售員度過難關

失智長輩不戴口罩、吵著要出門！靠「這7招」破解就對了

停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

嘉義娃娃機店偷營業！警蒐證開罰　加逮2無罩騎車、公園用餐

八大行業無視禁令成破口　蘇貞昌：業者、工作者、顧客全都重罰

重溫拉昆市警局！黎明死線X惡靈古堡合作公開　里昂、吉兒回來了

全台10警染疫全在雙北！支援快篩站、追確診失聯...盼優先打疫苗

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

狂噴殺蟲劑爆炸「門窗全被炸飛」　女重傷送醫...家人：噴到蚊香

1個「偶然」發現虛幣交易bug　9泰達幣大盜1晚撈2500萬

疫情求生！阿基師飯店十天業績破百萬　全靠牛肉麵、雞湯調理包

Hyundai「新電動房車／7座休旅」上市時程曝光　續航力將達643km

王大陸爆新戀情！街頭擁吻《青春有你》蔡卓宜…激情畫面全被拍

5大誤解讓你淪為「人生失敗組」　避開選系、轉職陷阱找出真心想做的事

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

整片X光白掉！確診看似「輕症」24小時急速惡化插管

獨／雲科大成無罩天堂　多人未戴口罩+聊天

她請假顧孩下個月吃土！他霸氣一句話暖哭網

更多熱門

相關新聞

金門快篩站重建好了！市府曝採檢流程：陽性將由119送醫

金門快篩站重建好了！市府曝採檢流程：陽性將由119送醫

金門「快篩令」引發爭議，中央疫情指揮中心25針對離島採檢放寬相關規定，事件這才落幕！金門機場快篩站也於26日重建完成，預計26日中午啟用，金門縣衛生局長李錫鑫也說明採檢流程，表示陽性者將會由救護車送往醫院。

熊貓、Uber Eats「取消訂單不退費」218件！

熊貓、Uber Eats「取消訂單不退費」218件！

向大陸買疫苗　林明溱：上午9點已行文指揮中心

向大陸買疫苗　林明溱：上午9點已行文指揮中心

不畏疫情衝擊！外媒公布2021年50大新創公司　Clubhouse也入榜

不畏疫情衝擊！外媒公布2021年50大新創公司　Clubhouse也入榜

中央新配2.2萬劑疫苗　北市：還是很缺

中央新配2.2萬劑疫苗　北市：還是很缺

關鍵字：

爆怨2公社新冠疫情台灣防疫工頭工地口罩

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面