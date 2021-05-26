范雲協調放寬機師檢疫　北韓官媒指台灣「3+11」成防疫破口

▲民進黨立委范雲。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情突然升溫，引起國際關注，北韓勞動黨黨報勞動新聞25日報導，台灣因當局實施機組員「3+11」政策，防疫太過鬆懈，才導致疫情一發不可收拾。針對協調放寬機師檢疫，負責召開會議的民進黨立委范雲日前表示，是因為機組人員身心狀況已瀕臨崩潰。

根據《中央社》報導，勞動新聞25日以「威脅世界的變種病毒急速傳播」為題，對英國及印度變種病毒較既有病毒傳播力更高、正引起新一波大流行，表示憂慮。

報導提及，台灣近期疫情，指台灣雖然在疫情爆發初期以封鎖方式維持穩定防疫態勢，但在疫情長期持續之下變得鬆懈，對出現發燒症狀者未能積極採檢而造成防疫漏洞；同時也詳細描述藉由航空公司機長及機師傳入英國變種病毒以及後續以娛樂場所為中心迅速擴散的台灣疫情發展。

報導指出，台灣早期檢疫措施與防疫政策都十分妥當，但時間一久，鬆綁了檢疫措施，並未像之前一樣積極對發燒人士進行檢疫，並縮短飛機駕駛員的檢疫時間，從14天改為3天，導致英國變種病毒在一家檢疫旅館中傳播，引起大規模感染。

回顧桃園諾富特事件，范雲日前召開協調會，盼鬆綁機師檢疫為「3+11」。中央疫情指揮中心4月15日調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）。

針對協調放寬機師檢疫，范雲日前表示，是因為機組人員身心狀況已瀕臨崩潰，甚至在協調會中有一、二位情緒已經失控，自己認為這不只是健康問題，更是飛安問題，所以才找民航局、疾管署大家一起來正視問題。

范雲說，協調會裡只做了三件事情，一、讓桃園市機師工會對官員表達訴求；二、請政府官員回應；三、讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估。都雙向溝通，沒有做出任何限定政府該怎麼做的結論，會議紀錄內的結論都是請官員回報研議結果，更說不上有什麼施壓。