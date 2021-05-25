連續13天沒發文！范雲神隱「被他破功」　網灌爆臉書：出來道歉啦

▲有網友狂酸范雲，「我是范雲。我相信，政治，是為了更好的生活！是嗎？有嗎？」（圖／翻攝自范雲臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站15日曾報導《「3+11＝確診人數180」范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國》，當時因為許多人都認為，防疫破口就是「3+11」，網友怒灌范雲臉書「快辭職！」結果又有人發現，自本月12日以來，范雲已連續13天都沒有在臉書發文，讓網友再度湧入，「到底要神隱多久？沒心虛幹嘛神隱呢？」

民進黨立委范雲日前被在野黨指控，疑似施壓交通部鬆綁機組員防疫措施，讓機師由原本的「5+9」調整為「3+11」，導致防疫出現破口。對此，范雲12日受訪時反批，現在講政治施壓、政治關說，是在踐踏指揮中心的防疫專業。

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范雲強調，她在協調會只做了三件事情，包括讓機師工會對官員表達訴求、請政府官員回應、讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估，她召開的協調會，就是雙向溝通，並沒有做出任何結論，更說不上有什麼施壓，所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷。

▲網友發現范雲臉書神隱，已經13天沒發文。（圖／記者李毓康攝）

不過，隨著本土疫情一再失守，不少網友發現她上一篇臉書貼文已經是12號的事情，目前連續13天都沒有發文，不禁質疑是想避風頭，紛紛湧入開批，「妳神隱很久了，疫情嚴峻妳開心了嗎？覺睡得好嗎」、「妳去哪裡了啦」、「以前看妳天天發文，怎麼5/12後就不發言了？捅了大簍子就縮了」、「真的躲好躲滿呢！」

也有人因為林瑋豐事件想起范雲，「要不要出面說清楚？學生是怎麼教的」、「老師，你學生反串被抓了」、「#范雲躲了兩個禮拜再度中槍」、「神隱之術。結果徒弟扯後腿」、「妳在亂，連妳學生林瑋豐也在亂，你們良心何在啊」、「范雲認識瑋豐嗎？為何什麼事都有妳啊」、「出來道歉啦！縮什麼縮？」