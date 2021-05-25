　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩關心台灣疫情！官媒痛批機師「3+11」淪破口：防疫鬆懈破功

▲▼台灣新冠疫情出現大破口，就連北韓最高領導人金正恩都相當關心。（圖／路透社）

▲台灣新冠疫情出現大破口，就連北韓最高領導人金正恩都相當關心。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠疫情爆發1年多以來，原本台灣做為傲視全球的「防疫模範生」，甚至還有南韓主流媒體專訪政務委員唐鳳，不過隨著變種病毒來襲，台灣本土疫情卻跟著大爆發。對此，就連北韓（朝鮮）也相當關心，黨媒甚至點名台灣，稱因當局實施機師「3+11」政策，因防疫太過鬆懈，才導致疫情一發不可收拾。

北韓黨務機關報《勞動新聞》網站在今（25）日發表一篇標題為「新冠變種病毒正以極快速度傳播，威脅全球」的專文，指出傳染力高達70%的英國變種病毒擴散至150多個國家與地區、南非變種病毒擴散至100多個國家、巴西變種病毒擴散至60多個國家，而印度變種病毒也正大舉肆虐，導致新加坡樟宜機場淪為病毒傳播的溫床，更引來世衛組織極度關注。

文章在末段指出，台灣在短短一周內出現1200多起確診案例，「從新冠疫情爆發初期，原本當局對外實施封鎖政策，維持相當穩定的防疫情勢。然而隨著時間一長，當局放鬆警戒、不積極實施對發燒病患的篩檢，甚至飛機機師的居家隔離政策也從14天縮減至3天，疏忽防疫。」

▲▼北韓勞動新聞在專文內提及台灣疫情近況。（圖／翻攝自勞動新聞）

▲北韓勞動新聞在專文內提及台灣疫情近況。（圖／翻攝自勞動新聞）

文章表示，由於台灣當局疏忽防疫，才導致英國變種病毒從機場與附近旅館的機師擴散開來，另外病毒也會從休閒娛樂場所急速擴散，只要有一小群民眾稍微違反防疫規定，使疫情出現大破口，則先前的努力也會功虧一簣。

據悉，北韓目前仍然宣稱自己為「零確診」的國家，世衛組織派駐平壤官員也引述北韓篩檢數據做出證實。雖北韓預計於今年5月底獲得COVAX平台配定的199萬劑疫苗，不過日媒《共同社》引述外交消息人士說法表示，北韓並未向COVAX提供接種對象名單等詳細計畫，且對於COVAX提出派遣要員監控接種情況的要求也面有難色。

►南韓代理生產新冠疫苗！三星與莫德納簽約 爭取下半年投入供應

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
「本島全失守」一張圖看懂！台東+2確診　彰化破百例
全台停課至6／14　「5張圖」快速看有哪些配套
衛福部確診再+1！　陳時中：食藥署有2確診
陳時中：雙北仍有310人失聯！　警政單位儘速尋人
停課不停班「家長崩潰」　教長拜託雇主：讓員工在家上班
快訊／雨下到南部了！　南高屏8縣市大雨特報　
全國三級延長到6/14　陳時中曝「關鍵原因」
陳時中：6月將到貨200萬劑新冠疫苗！　41萬劑AZ疫苗2
校正回歸5／17「本土510例最多」　縣市分布曝光
停課到614期末考怎麼辦？　教育部提6要點回應
快訊／全國三級警戒、停課延長至614　新北：端午連假非必要勿
今再添6死！　男就醫當日死亡「隔天確診」
快訊／陳時中宣布：三級警戒延長到6/14
快訊／台東零確診破功！新增2本土個案
今確診共542例本土「各縣市分布出爐」　新北市154例最多
快訊／教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14
快訊／今增542！校正回歸261　另添6死亡
LIVE／三級警戒延長「停課至611」？陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

乖乖在家莫名成防疫破口！　男醒來發現遭全裸女性侵：以為是老婆

埃及考量貨物成本　長賜號求償案金額降至5.5億美元

擔憂中國再祭「限韓令」！談台海問題觸怒北京　青瓦台：無需恐慌

美國援助南韓疫苗有譜！白宮證實已內部協商　莫德納、輝瑞可能性高

金正恩關心台灣疫情！官媒痛批機師「3+11」淪破口：防疫鬆懈破功

月全蝕+橘紅血月26日登場　NASA：最佳觀賞地在夏威夷

「血月」明晚降臨！印度神童預言「好兆頭」　再曝全球復甦時間點

「戀情遭反對」亡命鴛鴦服毒殉情！男友身亡　她醒後秒嫁他人

南韓外長：維護台海和平重要性為「客觀事實」　盼中國理解

列車進站「數百人下車秒閃」逃離新冠檢測！鐵路員看傻來不及擋

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

乖乖在家莫名成防疫破口！　男醒來發現遭全裸女性侵：以為是老婆

埃及考量貨物成本　長賜號求償案金額降至5.5億美元

擔憂中國再祭「限韓令」！談台海問題觸怒北京　青瓦台：無需恐慌

美國援助南韓疫苗有譜！白宮證實已內部協商　莫德納、輝瑞可能性高

金正恩關心台灣疫情！官媒痛批機師「3+11」淪破口：防疫鬆懈破功

月全蝕+橘紅血月26日登場　NASA：最佳觀賞地在夏威夷

「血月」明晚降臨！印度神童預言「好兆頭」　再曝全球復甦時間點

「戀情遭反對」亡命鴛鴦服毒殉情！男友身亡　她醒後秒嫁他人

南韓外長：維護台海和平重要性為「客觀事實」　盼中國理解

列車進站「數百人下車秒閃」逃離新冠檢測！鐵路員看傻來不及擋

一張圖看懂「快篩個案處置流程」！　莊人祥：最快等20分鐘就有結果

防疫不群聚　台南市政府協助市場美食當日配

聶雲讓國中兒「拿幾十萬紅包」玩股票！　堅持一建議⋯全家獲利

疫情爆炸畢業生挫勒等！他曝「1職業」不怕失業：好險選對

林瑋豐讓網軍現形　國民黨團成立「打假中心」：把蟑螂們全抓出來

跪求「先放暑假再提早開學」　延長停課！爸媽崩潰：讓我冷靜一下

乖乖在家莫名成防疫破口！　男醒來發現遭全裸女性侵：以為是老婆

埃及考量貨物成本　長賜號求償案金額降至5.5億美元

「本島全失守」一張圖看懂！最後淨土台東+2確診　彰化+10慘破百

衛福部確診再+1！陳時中證實：食藥署有2人染疫

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

國際熱門新聞

4歲「天才女孩」智商142！僅次於愛因斯坦

WHA開幕！　邀請台灣不列入議程

尼斯湖水怪是鯨魚陰莖？對比照曝光

吉隆坡列車「隧道內」相撞！47重傷166輕傷

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

出生遭斷言活不久！連體嬰姊妹奮鬥31年

以色列首都驚傳恐攻　平民、士兵當街遭砍

為了送女友藍寶堅尼　男絕食40天　

疫苗為何打在手臂上？專家揭「4原因」

馬來西亞輕軌事故　47名乘客受重傷

新冠肺炎起源　美國喊話世衛二階段調查

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

神馬抗疫死了　壯漢抬屍＋500人葬禮

更多熱門

相關新聞

即／南投今確診+2！5天累計13例

即／南投今確診+2！5天累計13例

新冠疫情延燒，中央流行病疫情指揮中心例行記者會稍早公布最新確診人數，南投新增2例，自21日出現首例確診以來，目前累計至13例確診，東方紅養生會館佔8例。

高鐵大砍班！比疫情前少5成運量

高鐵大砍班！比疫情前少5成運量

即／彰化+10！累計破百達106例

即／彰化+10！累計破百達106例

即／台東零確診破功！新增2本土個案

即／台東零確診破功！新增2本土個案

關鍵字：

日韓要聞世界疫情北韓朝鮮新冠肺炎新冠疫情機師3+11本土疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面