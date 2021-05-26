憂疫情擴大！　韓國瑜深夜喊話民進黨「讓地方政府自行買疫苗」

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣本土疫情爆發至今仍未趨緩，確診人數不斷增加，根據疾管署最新統計，今年至今共有4222例本土病例，然而疫苗數量面臨短缺，讓許多第一線防疫人員感到憂心。對此，前高雄市長韓國瑜25日深夜突然在臉書發文，呼籲執政黨鬆手放開權力，讓各地方政府自行採買。

韓國瑜表示，台灣自本土疫情爆發至今，每日確診病例與死亡人數持續增加。民眾面臨疫情肆虐，卻無疫苗可打的困境，終日惶惶不安，活在高度恐懼之中！

因此，韓國瑜誠摯呼籲民進黨政府，如果當權者內心還有人民，就請鬆手放開權力，讓各地方政府能夠自行向國際藥廠採購符合世界衛生組織標準的疫苗。他也呼籲，國民黨14位縣市首長是團結起來的時候，為百姓爭取疫苗，以保護人民健康安全！

韓國瑜說，去年新冠疫情肆虐以來，我們民眾防疫觀念的自律，已是舉世聞名，「然而民眾相信政府、配合政府，卻換不來政府提供安全的疫苗」，隨著國內本土疫情持續升溫，從北至南瀰漫著焦慮不安的情緒。

他提醒，要時刻謹記「人命關天」，一起攜手合作為百姓謀取最大福利，對抗疫情讓台灣渡過難關。

▼韓國瑜呼籲執政黨讓各地方政府自行採買疫苗。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



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