馬拉松又出事！　公園終點1.5公里處「選手離奇死」

▲珠海馬拉松比賽一名澳門籍選手離奇失蹤後死亡 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

甘肅越野馬拉松賽事才造成21死，一名澳門選手23日參加珠海舉行的「凱樂石跑山訓練賽」，賽程一共15公里，都在公園裡舉行。該名來自澳門的選手在距離終點1.5公里處離奇失聯。經一天一夜搜尋，最新消息證實，該選手已無生命跡象。

這起意外事件發生在珠海舉行的「凱樂石跑山訓練賽」，最後卻是澳門特區政府發布消息，主要是澳門旅遊局的旅遊熱線接到一名市民求助，消息才曝光。求助人表示已聯絡賽事主辦單位、當地公安、消防及救援部門。

▲ 珠海馬拉松選手失蹤死亡，引起其他選手不安討論 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

舉了解，賽程跑山是15公里，地點為珠海金灣區文樓山公園（孖髻山）。該名澳門選手最後出現行蹤是離終點1.5公里處打卡，直到比賽結束隊友一直找不到人，已尋求澳門旅遊危機辦協助。

《極目新聞》報導稱，「凱樂石跑山訓練賽」珠海站已經舉辦多年。今年的比賽於5月23日上午8時在金灣區文樓山公園舉行，限300人參加，主辦單位為珠海合壹體育文化發展有限公司。

▲珠海馬拉松在文樓山公園舉行，只有一條路。（圖／翻攝 網易）

賽程全長15公里，以文樓山公園為起終點，經過聖母廟、大崗埔、平沙山頂水庫等地，累計爬升800米，關門時間為4小時。

賽道大致分為六段，含礫石路、硬化路等多種道路。離奇的是，有網友分析從現場照片看，賽道十分單純只有一條主路線，不至於太大的落單空間。

▲馬拉松每個段落指標明確 。（圖／翻攝 網易）

主辦方也表示，沿路指標很明確，根據賽事安全參賽原則，參賽選手須全程攜帶強製手機和裝水容器，比賽期間應確保自身與他人的安全等。

目前，該名往生者家人及隊友正在珠海處理善後工作，警方近一步調查，工聯珠海辦事處將提供進一步協助。