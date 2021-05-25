　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南工廠、雜草火警　打火兄弟疲於奔命

▲台南市本周仍發生數起工廠火警及雜草火警，讓消防人員疲於奔命，引發嚴重的空氣污染，耗費大量寶貴水資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市本周仍發生數起工廠火警及雜草火警，讓消防人員疲於奔命，引發嚴重的空氣污染，耗費大量寶貴水資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日疫情嚴峻，且水情告急，然本周仍發生數起工廠火警及雜草火警，讓消防人員疲於奔命，引發嚴重的空氣污染，耗費大量寶貴水資源，消防局呼籲民眾注意用火用電安全，切勿燃燒雜草，違者市府相關單位將依照消防法、空汙法等規定開罰，並依民法與刑法追究刑事民事責任！

▲台南市本周仍發生數起工廠火警及雜草火警，讓消防人員疲於奔命，引發嚴重的空氣污染，耗費大量寶貴水資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市本周仍發生數起工廠火警及雜草火警，讓消防人員疲於奔命，引發嚴重的空氣污染，耗費大量寶貴水資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近來新營區及安南區均發生工廠火警，且台南市內常有違法田野引火燃燒行為，因違法田野引火燃燒行為產生大量濃煙甚至引發嚴重的空氣污染且緊鄰民宅引發民怨，消防局長李明峯表示，針對違法田野引火燃燒行為，消防局於1月1日截至今日，共計開立61張舉發單，火災行為人若未依規定申請並在現場設置相關設備警戒防護，可依消防法開罰，並會同環保單位逕行舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

▲台南市本周仍發生數起工廠火警及雜草火警，讓消防人員疲於奔命，引發嚴重的空氣污染，耗費大量寶貴水資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，工廠或公共場所業主應落實防火管理制度，除平日維護消防安全設備外，應加強用火、用電之監督管理，減少因用火、用電不慎所引發之火災，並定期實施滅火、通報及避難逃生等防災應變之教育訓練，以維護公共安全。

▲台南市本周仍發生數起工廠火警及雜草火警，讓消防人員疲於奔命，引發嚴重的空氣污染，耗費大量寶貴水資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另田野引火燃燒須依「台南市田野引火燃燒管理辦法」申請，民眾燃燒雜草時應遵守下列事項：1、燃燒現場應有專人看管，餘燼必須撲滅防止復燃。2、燃燒周圍應設置3公尺以上之防火間隔，並準備好水桶或其他滅火器具。3、申請人應將引火日期、時間、地點、範圍等資訊，於燃燒前通知周圍土地之所有權人或管理人。4、如風速過大或可能造成燃燒擴大之情形，應立即停止燃燒並撲滅。5、田野引火燃燒時間為上午6時後至下午6時。倘若未經申請引發火災，可依消防法規定處新台幣三千元以下罰鍰，民眾應注意勿因一時輕忽造成損失。

3M細滑牙線棒超值分享包箱購組

ET快訊
陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭
雲林+1足跡曝　他連7天吃同一家小火鍋：讚不絕口
女星還跑花蓮玩！　高調狂曬「無罩美照」
快訊／全家開出「2張千萬發票」　通通花不到百元
7-11雲端發票7人中百萬！　消費明細曝光
最新雙北病例地圖曝光！　一張圖秒看「我家在熱區嗎？」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

居家隔離者還敢外出　林智堅：勿因僥倖造成防疫破口

桃園文化場所延長閉館至6／14　圖書館還書自動再延30天

居家隔離期間竟到公司上班　竹市1確診者挨罰30萬

台南工廠、雜草火警　打火兄弟疲於奔命

太陽能光電設備火災　台南市消防局：避免觸電危險

啟動遠距醫療助民眾抗疫　安泰醫院院長級醫療陣容率先上場

阿里山林鐵園區暫停開放至6／14　乘車日起算1年內可全額退費

謝防疫英雄！盧秀燕推感恩津貼　最高單日12870元全台第一　　

嘉義地區飯店搶推外帶便當　部分業者關店：不敷成本乾脆四級警戒

防疫不群聚　台南市政府協助市場美食當日配

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

居家隔離者還敢外出　林智堅：勿因僥倖造成防疫破口

桃園文化場所延長閉館至6／14　圖書館還書自動再延30天

居家隔離期間竟到公司上班　竹市1確診者挨罰30萬

台南工廠、雜草火警　打火兄弟疲於奔命

太陽能光電設備火災　台南市消防局：避免觸電危險

啟動遠距醫療助民眾抗疫　安泰醫院院長級醫療陣容率先上場

阿里山林鐵園區暫停開放至6／14　乘車日起算1年內可全額退費

謝防疫英雄！盧秀燕推感恩津貼　最高單日12870元全台第一　　

嘉義地區飯店搶推外帶便當　部分業者關店：不敷成本乾脆四級警戒

防疫不群聚　台南市政府協助市場美食當日配

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　上市公司員工染疫全盤點　

中職退出5搶1 情蒐小組原計畫進行

端午連假國道疏運措施取消　「非必要別移動、旅遊」

居家隔離者還敢外出　林智堅：勿因僥倖造成防疫破口

陳時中為警察執勤染疫落淚　蔡英文不捨：拜託國人做好4件事

台南小客車與機車相撞　騎士遭壓在輪下不治後座妻輕傷

桃園文化場所延長閉館至6／14　圖書館還書自動再延30天

棒協評估組隊參賽　中職列管球員有21人

居家隔離期間竟到公司上班　竹市1確診者挨罰30萬

彰化警察皮要繃緊了！「極毒」養生館成防疫破口　王惠美撂重話

地方熱門新聞

石門水庫4萬人聽下雨！鄭文燦回應了

台南市環境大消毒23日夜間完成

最新確診足跡　台南玉井市場入列

台中泰安國小附幼快篩2陽性　待PCR檢驗

石門水庫蓄水量回到10趴　水情仍吃緊

　台南公版直播教學有夠夯！

雲林千攤商販配合防疫停業超慘

即／萬華唱歌確診　雲林男足跡更新

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

台中公車「門口第一排」座位清空　中捷平日減48班

嘉義市醫師公會發動徵召　盼診所醫護投入社區採檢

基隆老翁送醫後確診　2消防員居家隔離

雲林六房媽過爐群聚　網：頭殼有洞？

疫情仍未見趨緩　支持中央延長管制2週

更多熱門

相關新聞

台南男鼻塞1傳7醫師染疫　學甲群聚「嬤與2孫」也中

台南男鼻塞1傳7醫師染疫　學甲群聚「嬤與2孫」也中

台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝25日下午召開防疫記者會，台南市宣布依照中央規定配合學校停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所足跡都已完成清消，並已匡列接觸者，也籲請市民落實防疫措施。

太陽能光電設備火災避免觸電危險

太陽能光電設備火災避免觸電危險

南科工程師鎖定　永康東橋重劃區房價年漲逾2成

南科工程師鎖定　永康東橋重劃區房價年漲逾2成

台南+10！他1傳7「連看診醫師也染疫」

台南+10！他1傳7「連看診醫師也染疫」

台南新增10例首度單日破雙位數

台南新增10例首度單日破雙位數

關鍵字：

台南工廠雜草火警

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面