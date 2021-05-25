台南工廠、雜草火警　打火兄弟疲於奔命

▲台南市本周仍發生數起工廠火警及雜草火警，讓消防人員疲於奔命，引發嚴重的空氣污染，耗費大量寶貴水資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



近日疫情嚴峻，且水情告急，然本周仍發生數起工廠火警及雜草火警，讓消防人員疲於奔命，引發嚴重的空氣污染，耗費大量寶貴水資源，消防局呼籲民眾注意用火用電安全，切勿燃燒雜草，違者市府相關單位將依照消防法、空汙法等規定開罰，並依民法與刑法追究刑事民事責任！

近來新營區及安南區均發生工廠火警，且台南市內常有違法田野引火燃燒行為，因違法田野引火燃燒行為產生大量濃煙甚至引發嚴重的空氣污染且緊鄰民宅引發民怨，消防局長李明峯表示，針對違法田野引火燃燒行為，消防局於1月1日截至今日，共計開立61張舉發單，火災行為人若未依規定申請並在現場設置相關設備警戒防護，可依消防法開罰，並會同環保單位逕行舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

台南市長黃偉哲指出，工廠或公共場所業主應落實防火管理制度，除平日維護消防安全設備外，應加強用火、用電之監督管理，減少因用火、用電不慎所引發之火災，並定期實施滅火、通報及避難逃生等防災應變之教育訓練，以維護公共安全。

另田野引火燃燒須依「台南市田野引火燃燒管理辦法」申請，民眾燃燒雜草時應遵守下列事項：1、燃燒現場應有專人看管，餘燼必須撲滅防止復燃。2、燃燒周圍應設置3公尺以上之防火間隔，並準備好水桶或其他滅火器具。3、申請人應將引火日期、時間、地點、範圍等資訊，於燃燒前通知周圍土地之所有權人或管理人。4、如風速過大或可能造成燃燒擴大之情形，應立即停止燃燒並撲滅。5、田野引火燃燒時間為上午6時後至下午6時。倘若未經申請引發火災，可依消防法規定處新台幣三千元以下罰鍰，民眾應注意勿因一時輕忽造成損失。

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