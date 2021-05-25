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太陽能光電設備火災　台南市消防局：避免觸電危險

▲台南市消防局呼籲民眾使用太陽能光電設備，要小心火警及避免觸電。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局呼籲民眾使用太陽能光電設備，要小心火警及避免觸電。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

太陽能光電不論是面板、機件設備或導線造成火災時有所聞，尤其南部地區日照強烈，台南市消防局呼籲民眾裝設、使用時應謹慎。

太陽能光電發電為未來主流乾淨能源，目前普遍設置於建築物屋頂或地面等處，而太陽能光電設備火災案件時有所聞，當其絕緣受到破壞，將發生漏電觸電風險，在人員的避難及消防搶救上，實在要小心注意，以避免發生觸電危險。

▲台南市消防局呼籲民眾使用太陽能光電設備，要小心火警及避免觸電。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局指出，5月中旬於永康區發生一起服飾店太陽能光電設備火災，消防局救災救護指揮中心受理後派遣永康、復興、大橋及大灣等4個分隊前往救援，總共出勤警義消合計數十人龐大人力前往救災，雖然火勢僅侷限於太陽能光電設備未延燒服飾店內，但卻傳出陣陣「繃、繃」的短路火花及巨大聲響，具有高度觸電風險，指揮官指揮消防人員以乾粉滅火器，朝燃燒中電氣設備進行滅火以避免觸電，水霧水線防護鄰近建築物防止延燒，並聯絡太陽能光電設備廠商到場協助斷電，火勢順利撲滅，並未延燒建築物。

▲台南市消防局呼籲民眾使用太陽能光電設備，要小心火警及避免觸電。（圖／記者林悅翻攝，下同）

太陽能光電設備常見引起火災之危險因子：1、電源線塑膠被覆破皮，造成絕緣失效發生短路電弧而引起火災：如施工過程中不慎割破、塑膠被覆與管槽摩擦破皮或老鼠啃咬破皮。2、接頭沒有裝好，接觸不良發生電弧釀成火災：如施工過程中沒有完全插入裝妥(鎖緊)或不同廠牌接頭互接。3、太陽能光電設備設計瑕疵。4、太陽能光電設備老舊。

太陽能光電設備，因其線路同時具有高壓直流電及交流電特性，火災時即使電力公司人員斷電後，太陽能板在陽光照射下，其線路及相關配件仍然有高壓直流電存在，具有高度觸電危險性，人員在進行避難逃生，應避免碰處太陽能配件、電源線及建築物導電性金屬構造，以確保不發生觸電情形。

消防人員在進行太陽能光電設備火災搶救時，應以不導電性之乾粉或氣體滅火藥劑進行滅火，對於鄰近建築物以水霧進行防護防止延燒，並保持適當距離，以防止接觸造成觸電。

▲台南市消防局呼籲民眾使用太陽能光電設備，要小心火警及避免觸電。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長提醒民眾因應太陽能光電設備火災，於避難逃生時，應遠離相關設備或導線經過處，並保持適當安全距離，以防止觸電造成危險。

市長黃偉哲鼓勵營業場所、工廠或住宅設置太陽能光電設備，除提供乾淨能源（電力）外，亦可將增加收入，但請選擇信譽良好的廠商進行規劃、設計與施作，以避免太陽能光電設備發生火災。

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