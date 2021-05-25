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台南男鼻塞1傳7醫師染疫　學甲群聚「嬤與2孫」無症狀也中

▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝25日下午召開防疫記者會，台南市宣布依照中央規定配合學校停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所足跡都已完成清消並匡列接觸者，也籲請市民落實防疫措施。

▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲表示，關於學校停課部分與中央3級警戒持續的時間同步，直至3級警戒解除，防疫會議將持續滾動檢討，25日新增10案例係為日前確診者足跡所衍伸出來的案例，故確診者傳染來源皆找到，請民眾不必擔憂，也請民眾多多配合防疫措施。

▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖也表示，有關學甲仁聖大帝廟壇群聚事件，原先確診者為案3615、4018，其中案4018感染其朋友案4221，再由案4221傳染同住家人，分別為案5460（女、10多歲）、5461（女、未滿10歲）、5462（女，50多歲）等3人，且均是無症狀感染者，其中案4221與5462為夫妻，另案5460、5461為其孫女，相關足跡及公共場域都已完成清消，相關接觸者也完成匡列。

▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於案4926群聚事件，案4926於5月23日確診，並造成接觸者的傳染，包括案5082為其妻子（50多歲），而案5308（50多歲，男）、5455（女、40多歲）為案4926就醫的診所醫師及工作者，另同辦公室的同事也受傳染分別為案5456（男，30多歲）、5457（男，30多歲）、5458（男，50多歲）、5459（男，20多歲），相關足跡都已完成清消，相關接觸者也皆完成匡列。

黃偉哲提醒，市民請注意自身健康，盡量不往外縣市往返，同時再次呼籲對從外地回來的市民朋友，請與家人保持距離，並對自身及家人健康狀況持續關注，請提高警覺，戴好口罩，在家自主健康管理。

▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，為降低群聚感染之風險，維護學校師生健康及學習權益，依照全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長6月14日止，有關台南市停課不停學措施，台南市所推出的3種自學模式及公版直播教學會持續延續，但課表的內容和實施的年級將依照實際的狀況做滾動式的修正，相關課表內容於最近公布。至於大家關心的中小學畢業典禮則全部停辦，若各校待疫情穩定後補辦，市府予以尊重。

▲台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝，召開防疫記者會，說明停課延長至6月14日，另增加10確診案例及疫調足跡，相關公共場所已完成清消，並已匡列接觸者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭新輝局長說，學期成績中的定期評量由於停課，無法在學校進行，為符公正客觀，定期評量採計至5月18日前停課前的成績，而平時評量的部分則由各個老師多元的做計算，市府也會尊重各校的決定。

另外，畢業班的畢業考成績計算以及學校國小六年、國中三年在校的成績如何評估，考量各校提供的畢業獎項各有差異性，由各校課發會邀請家長代表討論後決定。

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