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阿里山林鐵園區暫停開放至6／14　乘車日起算1年內可全額退費

▲阿里山林鐵、車庫園區、嘉義製材所及檜意森活村，延長暫停營運至6月14日。（圖／林鐵及文資處提供）

阿里山林鐵、車庫園區、嘉義製材所及檜意森活村，再度延長暫停營運至6月14日。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠肺炎疫情，多數地方政府亦已提升至準三級警戒，疫情期間林鐵各場域雖已提升防疫規格，執行人流管制，為減少人員跨縣市移動亦擔心外來遊客出入增加社區感染風險，林鐵、嘉義製材所及檜意森活村原定全面暫停營運至28日，線更延長至至6月14日。已預訂車票的旅客，自即日起至乘車日起算1年內，可辦理全額退費。

▲阿里山林鐵、車庫園區、嘉義製材所及檜意森活村，延長暫停營運至6月14日。（圖／林鐵及文資處提供）

▲檜意森活村，延長暫停營運至6月14日。（圖／林鐵及文資處提供）

因新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心宣布延長全國三級警戒至6月14日，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處再次公告，依照第三級疫情警戒區域指引，林業鐵路、車庫園區、嘉義製材所及檜意森活村自5月29日至6月14日全面暫停營運。已預訂林鐵車票的旅客，自即日起至乘車日起算1年內，可辦理全額退費，復駛情形將視指揮中心發佈最新資訊滾動調整。

▲阿里山林鐵、車庫園區、嘉義製材所及檜意森活村，延長暫停營運至6月14日。（圖／林鐵及文資處提供）

▲嘉義製材所延長暫停營運至6月14日。（圖／林鐵及文資處提供）

退票方式：
1、已取紙本車票之旅客，可持原車票至林鐵車站辦理。
2、於網絡訂票付款但未取票者，請至阿里山林業鐵路網絡訂票系統(https://afrts.forest.gov.tw)辦理。
3、於7-11便利商店取票之旅客，可持原車票至7-11便利商店ibon機台辦理。
因應疫情持續升溫，請旅客配合及諒解。
相關營運資訊請至林鐵及文資處官網(https://afrch.forest.gov.tw)或FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)查詢。

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