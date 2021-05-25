內政部移民署國會聯絡人確診　5月13日曾到過立法院

▲ 內政部移民署。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

立法院交通委員會召委、台灣民眾黨立委邱臣遠25日下午表示，稍早接獲交通委員會的通知，一名內政部移民署國會的同仁，在5月24日被通知確診新冠肺炎，且該員曾在5月13日赴立法院交通委院會備詢，呼籲所有交通委員會的立委、相關國會助理留意自己的身體狀況。

邱臣遠表示，立法院交通委員會稍早接獲通知，表示一名內政部移民署國會的同仁，在5月18日快篩時呈現陰性反應，卻在24日被通知為陽性確診，且交通委員會在13日審議《政府採購法》時，該員曾列席備詢。

邱臣遠指出，他在接獲通知後，已要求辦公室實施異地辦公，並採用遠端視訊的方式進行相關工作，也請各位同仁監測自己的身體狀況，保持自主健康管理的狀態。

邱臣遠也說，交通委員會的所有立委以及相關國會助理，也要注意自己的身體狀況，若有任何不適的症狀，也要通報相關單位。

邱臣遠呼籲，大家盡量採取遠端、異地辦公的模式，少接觸、勤洗手、戴口罩，大家一起為防疫的這場戰爭盡一份力、一起度過難關。

對此，國民黨立委洪孟楷表示，自己當天出席交通委員會質詢，第一位質詢質詢結束後即離開會場，全程配戴口罩遵守防疫規定，與該名官員並無交集，目前也未接獲隔離通知。

洪孟楷強調，目前會依照防疫指示減少不必要移動，並做好相關自主健康管理，保護自己保護他人，也提醒民眾這段時間在外務必戴好口罩、勤洗手、多消毒，避免感染及不必要的恐慌。

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