北醫大發現活化大腦記憶迴路機轉　為藥物開發指新方向

▲台北醫學大學校園。（圖／台北醫學大學提供）



記者陳威廷／台北報導

甫讓安東尼霍普金斯二度勇奪奧斯卡影帝的電影《父親》，以失智症患者視角帶領觀眾面對失序與混亂的輪迴，讓失智症議題再成熱門議題。台北醫學大學團隊領先全國發現，免疫趨化因子 (CCL5)可調節海馬迴神經元活性，進而改善小鼠記憶迴路的形成與學習記憶能力。若能找出可以增加與CCL5同樣功能的藥物，可望改善學習與記憶能力之效果。

台北醫學大學、國家衛生研究院及三軍總醫院組成的研究團隊率全球之先發現，免疫趨化因子 (CCL5)可調節海馬迴神經元活性，進而改善小鼠記憶迴路的形成與學習記憶能力。成果近期已發表於全球知名自然期刊(Nature)系列下的神經科學期刊「分子精神病學」(Molecular Psychiatry)。(全文連結：https://www.nature.com/articles/s41380-021-01103-3)。

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團隊成員、北醫大神經再生醫學博士學位學程副教授周思怡指出，一般認為免疫趨化因子的活化對人體不好，會誘發身體發炎反應，導致許多慢性疾病，尤其腦部的慢性發炎往往導致神經元受損，演變成各類型神經退化性疾病，如阿茲海默症，失智症。過去未有研究指出免疫趨化因子中的CCL5與記憶有關聯性。

周思怡說，近期研究發現與記憶攸關的海馬迴組織中有9成的CCL5都是神經元在分泌，其功能會大幅影響神經細胞對糖類吸收及代謝，甚至記憶的形成。意即CCL5在神經元能量調有舉足輕重的地位，會利於記憶形成過程中即時能量補充。

研究團隊比較剔除CCL5基因的小鼠與一般小鼠，發現缺乏CCL5的小鼠有學習能力受損，甚至比阿茲海默小鼠發病還要快；一般阿茲海默小鼠約6至8個月會發病，剔除CCL5的小鼠4個月就發病。

周思怡指出，研究人員利用腺病毒將CCL5再帶回基因剔除小鼠海馬迴內，原本學習記憶不良的小鼠竟然會回復至未發病的狀態，整個記憶及學習能力也恢復正常，如同一般小鼠。甚至在一般小鼠海馬迴內表現低量CCL5也可以提高一般小鼠的記憶表現。

周思怡強調，神經元分泌CCL5可經由幫助葡萄糖吸收，並促進有氧呼吸，產生較高能量，促進突觸的形成。當小鼠缺乏CCL5時，腦中的神經會開始萎縮，變短、突觸數目變少，神經之間的活性也下降，但把CCL5放回去之後，可以改善卻乏能量造成的突觸減少萎縮情況。

他提醒，直接利用免疫趨化因子做治療有可高風險，未來研究方向將針對該機轉進而找出可應用藥物，例如找到可以增加與CCL5同樣功能之安全藥物，達到改善學習與記憶能力之效果。

目前尚未找到治療失智症的有效藥物，但全球失智人口仍快速攀升，臺灣失智症協會推估，臺灣每80人就有1人失智，根據國際失智症協會(ADI)預估，2050年失智人口將成長至1億5千2百萬人，意即每三秒就有一人罹患失智症。

▲免疫趨化因子缺乏對大腦記憶及學習能力的影響。（圖／台北醫學大學提供）