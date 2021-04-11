高雄無名嬤出門散跌倒受傷　警拍照上傳群組秒回：是存摺阿嬤

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名八旬老婦人日前出門散步時不慎跌倒受傷，救護人員獲報到場後先將老婦送往醫院治療，但卻因婦人身上沒帶證件，只好請來警方幫忙協尋。警方人員當下先將老婦的照片上傳至派出所群組詢問，結果立刻有同仁認出老婦身份，馬上說出：「存摺阿嬤！」，想起這名受傷的阿嬤身分，趕緊前往通知老婦的家人至醫院。

▲高雄市前鎮區一名八旬老婦人日前出門散步時不慎跌倒受傷，警方靠「存摺阿嬤！」的印象替她找到住處。（圖／記者吳世龍翻攝）

前鎮分局瑞隆所表示，日前有一名八旬老婦外出散步不慎跌倒撞到後腦，警方接獲報案抵達現場後，先由救護人員將老婦送往醫院診療，但救護人員表示老婦身上並未攜帶證件，無法確認身份，還是得請員警協助查證身分通知家屬至醫院。

警員當下覺的這名老婦很面熟，但又時想不起來是誰，只好先將老婦的照片傳至所內的群組詢問同仁，不到一分鐘即有同仁說：「存摺阿嬤！」立即喚醒員警的記憶，隨即前往洗衣店通知阿嬤兒子。

阿嬤的家人表示：「瑞隆所的應該都認識我媽媽吧！」原來是這名老婦患有失智症，時常就會跑來派出所向員警說：「我的存摺不見了」，員警也常常安撫老婦並護送回家，因此所內的員警幾乎都知道老婦身分及住家地址，因此才能在最短時間內替老婦找到家人，而老婦的兒子也不斷感謝員警一次又一次暖心的協助，顏員也表示「沒事沒事！阿嬤平安沒事最重要！」。

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