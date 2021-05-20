近30萬失智者恐成防疫缺口？醫籲「列入優先施打疫苗名單」



▲台灣失智症協會理事長賴德仁。（圖／台灣失智症協會提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

本土疫情持續蔓延，全台進入三級警戒，中央、地方嚴正以待，但全台有近30萬失智人口，因受到疾病影響，可能難以理解及落實防疫措施，恐成為社會防疫潛在缺口；對此，台灣失智症協會理事長賴德仁向政府喊話，「將失智者列入優先施打疫苗名單之一」。

台灣失智症協會理事長、中山醫學大學附設醫院精神科主治醫師賴德仁表示，失智者屬於高感染風險，且為易發展嚴重併發症之高危險群，當疫苗數量增加時，政府應將失智者列入優先施打疫苗名單之一，不但可避免失智者無法貫徹防疫措施的隱憂，也可降低重症發生的機會及抒解家屬照顧壓力。

另外，受到疫情影響，所有日間照護及失智據點服務均暫停，使得失智者頓時無處可去，不但在家躁動不安、頻吵著要出門、與家人衝突增加，居家照顧壓力隨著疫情升溫，台灣失智症協會湯麗玉秘書長也呼籲政府，讓使用「失智據點」的家屬也可申請「防疫照顧假」，並給予企業稅負優惠，鼓勵企業防疫照顧假給薪，降低家屬照顧及經濟壓力。

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▲台灣失智症協會秘書長湯麗玉。

而針對失智者因認知功能障礙的影響，以致有困難配合防疫措施，例如一直吵著要外出活動、忘記戴口罩等，湯麗玉則提出7招創意技巧：

1. 由失智者心目中的最疼愛的子孫或權威人物例如最敬重的醫師、最怕的警察等，來重複叮嚀失智者戴口罩。

2. 告知不戴口罩會被罰很多錢，必要時可拿出一疊鈔票作勢要交給警察；反之，也可告知能領到錢，家屬可適時給失智者一百元。

3. 告訴失智者不戴口罩易感染肺炎，也會害他最愛的家人（如孫女）生病。

4. 帶失智者去買口罩，情況允許時，讓失智者挑選喜歡的顏色及花色。

5. 特製口罩：如加上金元寶的招財口罩，加上十字架代表上帝同在，印上最愛的孫女照片等。

6. 在家門口貼大張海報，加上最愛子孫或權威人物照片，以及戴口罩的叮嚀及圖示。

7. 請大廈或社區管理員、里長、鄰居及警察一同協助叮嚀失智者戴口罩。

▲特製口罩也能增加失智者配戴意願。

湯麗玉建議民眾應避免責備失智者以免導致反效果，除了耐心反覆提醒，也可適時轉移焦點，以失智者本人重視的人、事、物來引導勸說，落實防疫措施；另外，家屬不得已必須陪同失智者外出時，請記得隨身攜帶身心障礙證明及診斷證明，以利說明失智者的困難，而政府在執行防疫措施時，應考量失智者的困難和限制，盡量以「勸導協助」取代「立即罰鍰」。

▲居家照顧失智者要維持正常規律作息，積極安排居家活動。

防疫期間為避免染疫，應減少外出活動，台灣失智症協會也提醒居家照顧失智者要維持正常規律作息，積極安排居家活動，以保持身心活躍，例如每天做30分鐘運動、翻閱舊時相簿、著色繪畫、園藝活動或透過視訊關心遠方親友等。但要真正杜絕防疫缺口，還是需要失智者、家屬、政府和社會大眾通力合作，除了失智者家屬努力落實防疫措施，也盼社會大眾和政府多點體諒與協助。