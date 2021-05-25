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萬華板橋疫情「已經下去」！沈富雄：不贊成延長警戒斷喪民眾經濟

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

▲全台已累計3747例、17人死亡。圖為台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

本土確診數連續單日數百例，全國目前總計3747例、17人死亡，中央流行疫情指揮中心今（25）日下午宣布將三級警戒延長至6月14日。對此，前立委沈富雄認為，萬華、板橋疫情已獲控制，因此「我不贊成延長三級警戒，起碼竹、苗以南不需要」，實在沒有必要斷喪許多人的「經濟命脈」。

指揮中心今日下午將全國三級警戒延長至6月14日，教育部長潘文忠也在記者會宣布，全台停課部分，延長至6月14日。

▲台北新北疫情地圖。（圖／ETtoday新聞雲）

▲最新雙北病例地圖曝光。（圖／ETtoday新聞雲）

沈富雄今日便在臉書發文表示，新冠病毒在萬華阿公店爆開後，「它的傳播走勢頗不經典」，依台大公衛院陳秀熙教授的模型，這波疫情走勢都不符所演算出的4個各有不同意義的走勢圖，推測是因為R0不低，但NPI（非藥物介入公共衛生手段）更高，「在萬華熱窩，數百汽油桶一支番仔火引爆後，火勢甚猛，火星四射。」

他認為，「隨著尋芳客的回家和鶯鶯燕燕的南飛，火點紛落全國各地，但它們碰到更強的NPI，猶如竄逃的小雞碰到鐵絲網，傳播鍊無以為繼，紛紛斷鍊……，果然，則新確診案的走勢即將從三位數下墜，但不容易落到個位數，歸零則不可能。」

▲▼疫情升溫新北市祭出飲食店內禁止用餐，一慮改採外送外帶。圖為Uber eat外送員至麥當勞取餐外送。（圖／記者湯興漢攝）

▲在三級警戒之下，許多縣市嚴禁內用 、只能外帶。（圖／記者湯興漢攝）

他指出，目前台中市、高雄市、台南市、基隆市的確診案例數都寥寥可數，但縣市首長都搶著首先表態延長三級警戒，禁止室內用餐、關閉夜市…等等措施，「因為當下民氣是贊成封城，所以各縣市首長非常在意疫情給他們帶來的聲量」。他也擬出首長聲量排名，最高是新北市長侯友宜，最後是基隆市長林右昌。

沈富雄觀測「萬華、板橋雙子城的疫情已經下去了」，其他各地比較成形的群聚感染是彰化和中和，彰化比較像獅子王案，不值為慮，比較棘手的是板橋延伸的中和，但他相信「在侯友宜的鐵腕下不會失控。」最後他表示，「我不贊成延長三級警戒，起碼竹、苗以南不需要，無端斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要。」

民粹指導官僚，官僚在意聲量 這個病毒在萬華阿公店爆開後，它的傳播走勢頗不經典，值得深思。 台大公衛院陳秀熙教授用他的模型，以R0值及NPI值的大小演算出四個各有代表意義的走勢圖，迄今，這波疫情的走勢和任何一圖都不像，我不懂也不會操作模型...

沈富雄發佈於 2021年5月24日 星期一
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