防疫不群聚　台南市政府協助市場美食當日配

▲消費者只要在家動動手，透過LINE@網路平台、台南便利送網站或DM電話訂購3種方式，輕輕鬆鬆就可將5個市場及4個商圈好物直接新鮮送到家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，全面禁止餐飲業提供內用，市長黃偉哲為降低市民日常採買不便，幫助傳統市場攤商及商圈店家拓展更多元通路，消費者只要在家動動手，透過LINE@網路平台、台南便利送網站或DM電話訂購3種方式，輕輕鬆鬆就可將5個市場及4個商圈好物直接新鮮送到家。

5月25日起到7月31日止，運費最低只要39元，透過線上訂購的方式購買日常所需，不只可以保護自己，也保護他人。



黃偉哲市長說，台南59處公有市場已全數完成行政院版簡訊實聯制建制，民有市場亦必須於26日前全數建制完成，未來民眾進入台南所有公民有市場、夜市也均需配合實名制登記，為減少民眾日常採買不便，目前已有東菜市、鴨母寮、崇德、開元、永康等5個市場及安平、海安、國華友愛、中正等4個商圈加入，透過與在地小短腿外送業者合作，消費者不要出門就可買足包括食品、生鮮與百貨類等優質商品，在這個防疫非常時期，透過急宅便將市場美食、生鮮組合等品質優良的商品不間斷送到府上，減少民眾外出採買不便，輕鬆防疫之餘也為攤商朋友開拓新的銷售管道，再創銷售佳績。





經發局長陳凱凌說，台南市政府除持續向各公民有市場及商圈店家宣導包括減少出入口、人流管制及定期消毒各項防疫措施外，也祭出許多變通方案，期能減少原有消費模式因防疫帶來的衝擊，小短腿平台更推出市場攤商可享免上架費及免抽成費用活動，後續也歡迎更多攤商響應加入外送服務，消費者可選擇「台南便利送」、「小短腿LINE@」及「市場DM電話」3種方式訂購，在家防疫同樣能買到新鮮食材，詳細資訊可至「台南小短腿-市場美食新鮮送網站」https://reurl.cc/Nr1pv6 查詢，也提醒市場攤商及民眾做好防疫工作，量體溫、戴口罩、保持社交距離等配合防疫。





東菜市自治會吳明宗會長說，感謝市府團隊積極協助攤商開拓更多元的銷售管道，自從疫情爆發以來，每日到市場購物的人潮較以往少了約3成，我們攤商都很擔心對收入產生影響，所以很積極配合市府防疫政策與宅急便服務，目前除推出500元及800元市場菜肉便利箱組合包，未來將會有更多攤商加入宅配行列，支持市府便利購服務，也會推出更多商品讓消費者選擇。





市場處長陳豪吉表示，台南市各市場及商圈訂購資訊，可至「台南便利送(網站)」https://bit.ly/3fM5tHs、「台南便利送(Line)」https://bit.ly/3oMkoWk、「小短腿(Line)」https://bit.ly/3vng02z查詢，訂購運費最低39元，後續將陸續增加更多市場與商圈，期待全民一同防疫，戰勝疫情。

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