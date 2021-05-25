台南市日本人協會外送日本料理便當　為奇美醫療人員加油打氣

▲「台南市日本人協會」，以各家餐廳的特色美食提供150個日式便當，捐給奇美醫院，為醫療人員加油打氣，市長黃偉哲代表感謝。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



有感於台灣疫情嚴峻，醫療人員壓力負擔越來越大，「台南市日本人協會」在台的日本餐飲業老闆們決心攜手，以各家餐廳的特色美食提供150個日式便當，捐給奇美醫院，為醫療人員加油打氣，表達他們與台灣齊心抗疫的心意！

黃偉哲市長非常感謝日本友人的用心，也謝謝我們防疫人員大家的辛苦，讓我們持續努力做好防疫。





「台南市日本人協會」理事長野崎孝男25日中午會同Mr.拉麵、日式燒肉貴一郎、神戸厨房、日式豬排豚讚等台南在地知名餐飲品牌業者，到永康奇美醫院捐贈餐盒。長野崎孝男表示，雖然這次疫情讓我們餐飲業也非常辛苦，大家忍耐著虧錢經營，但國家危機時刻還是需要共體時艱，我們相信台灣一定會克服這次大困難！



奇美醫院院長邱仲慶代表醫護人員接受便當，表示日式便當是大家都很喜歡吃的，這次他們感念醫護人員的辛苦，贈送我們150份便當，我們謝謝他們的好心。黃偉哲市長則特別親臨現場，致贈感謝狀。





黃偉哲表示，在疫情愈發嚴峻，也處處見到人間的溫暖，昨天我們停止了餐飲業的內用，只能外帶或是外送，事實上餐飲業都面臨到相當多的衝擊，但是他們能夠來給醫護人員加油打氣，尤其是在台南的日本人、日本朋友們，他們都非常地用心，不僅融入我們台南的社會，在許多的場所都看到日本友人的幫忙，包括有時候風災的時候，他們來幫忙煮麵給我們志工人員吃，特別在疫情的時候，做便當飯盒給我們的防疫人員，凡此種種都讓我們特別地銘記在心。





畢竟台灣跟日本是手牽手、心連心，大家雖然疫情分隔，但是大家的心都是結合在一起的，不管在官方，不管在民間，不管市府層級或是民間的層級，我們都是非常緊密結合在一起的，感謝日本的友人，感謝在台南的日本朋友，大家一起來替我們疫情防疫工作來加油，也謝謝我們防疫人員大家的辛苦，台南的民眾、台灣的民眾都是你們最大的後盾跟靠山，謝謝大家，讓我們持續努力做好防疫。

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