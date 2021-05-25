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「本島全失守」一張圖看懂！最後淨土台東+2確診　彰化+10慘破百

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增542確診，包括本土病例281例，校正回歸261例。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，目前全台灣最後淨土台東縣也破功，本島皆有確診者。0確診的剩下外島澎湖縣、金門縣、連江縣。

▲▼0525全台確診總數地圖（圖／ETtoday）

▲0525全台確診總數地圖（圖／ETtoday）

指揮中心指出，今日新增之281例本土病例，為144例男性，137例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年5月7日至5月24日；個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例，桃園市16例，台南市、基隆市及彰化縣各10例，台中市9例，屏東縣及新竹市各4例，高雄市、宜蘭縣各3例，台東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。

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▲▼0525單日確診地圖（圖／ETtoday）

▲0525單日確診地圖（圖／ETtoday）

校正回歸個案261例中，為162例男性、99例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月22日；個案分布以台北市155例最多，其次為新北市89例，宜蘭縣、桃園市各5例，基隆市及彰化縣各3例，台中市1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關186例、茶藝館相關28例、某社團相關2例、某水果商相關7例、其他已知感染源122例、關聯不明111例、疫調中86例。相關疫情調查持續進行中。

全台今年已累計4233名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 2029 人
台北市 1611 人
基隆市 66 人
桃園市 198 人
新竹市 12 人
新竹縣 7 人
苗栗縣 6 人
台中市 50 人
南投縣 13 人
彰化縣 109 人
雲林縣 7 人
嘉義縣 1 人
嘉義市 1 人
台南市 18 人
高雄市 28 人
宜蘭縣 49 人
屏東縣 21 人
花蓮縣 5 人
台東縣 2 人

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