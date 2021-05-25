　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國防部：外島官兵暫停返台、軍事院校線上教學延長至6／14

▲▼台灣昨日新增三名新冠肺炎確診案例,其中兩人是國防大學政戰學院實習生,政戰學院隨即宣布即日起全校停課兩周,進入校門之所有人員一律量額溫並以酒精消毒雙手,國防大學復興崗校區,募兵,國軍,軍校,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲國防大學復興崗校區。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國防部25日表示，考量外離島地域特性，原通令各外離島防區自5月18日至5月28日止，官兵暫停返台休假，現延長至6月14日止。此外，各軍事學校基礎教育與碩、博士班，採居家線上學習亦延長至6月14日。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今25日宣布，全國疫情警戒第三級時間延長至6月14日。教育部長潘文忠也宣布，因應警戒時間延長，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日。

對此，國防部表示，因應中央流行疫情指揮中心宣布，全國第三級疫情警戒延長至6月14日，為維護官兵健康，並考量外離島地域特性，原通令各外離島防區自5月18日至5月28日止，官兵暫停返台休假，現延長至6月14日止。

國防部說明，期間所影響之假期，將待疫情和緩後即實施補休，防區官兵如有特殊家庭及個人緊急事故，則依規定程序實施請假。

此外，國防部也說，各軍事學校基礎教育與碩、博士班，採居家線上學習亦延長至6月14日，各校院應確實完成家屬聯繫，並由隊職幹部每日掌握學（員）生線上授課與健康狀況。

其他人也看了這些新聞...

► 三級警戒延長至6／14　蘇貞昌：配合防疫就可更快回到正常生活
► 教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14
► 全國三級延長到6／14　陳時中曝「關鍵原因」：各地陽性率仍高

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
快訊／開第一槍！這縣市和陸商買30萬劑輝瑞疫苗　縣長：盼中央
快訊／確定退出5搶1！　中職遞交放棄組隊函文
快訊／侯友宜：三重、新店10里明啟動強化三級警戒
台南+10兩大群聚傳染！　他1傳7「連看診醫師也中」
快訊／侯友宜再喊話中央：如果未趨緩「該停班」
快訊／新北最新足跡曝：3間家樂福、土城大潤發
快訊／新北增新店、永和熱區！　154例分佈區域曝光
LIVE／新北今增154例三級再延長　侯友宜最新說明
快訊／新北喊「做停班準備」　柯文哲回應了
全聯開出發票特別獎！　買雞蛋就中千萬
快訊／「疫情沒有緩解！」　柯文哲曝「最困難問題」
快訊／停課到614　柯文哲：視疫情發展「會再延長」
台東+2都與北部有關！足跡驚現關鍵字　參加喜宴、搭太魯閣號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／侯友宜證實：新北經發局駐府外包廠商1人染疫

停課衝擊補習班、幼兒園　新北教育局：因應疫情放寬退費標準

快訊／新北192失聯確診者才剛找回　警察局爆：今新增106人！

42年來首次！謝長廷邀美國大使到官邸餐敘　日本政要也與會

林瑋豐被揪自導自演帶風向！陳其邁：散布假訊息就依法處理

2天內募到2640萬元！柯文哲開「防疫捐款帳戶」　補助一線醫療人員

快訊／新北757人送到北中南檢疫所　侯友宜：啟動「一人一社工」關懷

快訊／侯友宜：三重、新店10里明啟動強化三級警戒

時代力量批執政黨「認知作戰」：台灣抗疫苦哈哈　網軍反串笑嘻嘻

快訊／侯友宜：停班才能真正降低活動度　建議中央擬定紓困方案

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

快訊／侯友宜證實：新北經發局駐府外包廠商1人染疫

停課衝擊補習班、幼兒園　新北教育局：因應疫情放寬退費標準

快訊／新北192失聯確診者才剛找回　警察局爆：今新增106人！

42年來首次！謝長廷邀美國大使到官邸餐敘　日本政要也與會

林瑋豐被揪自導自演帶風向！陳其邁：散布假訊息就依法處理

2天內募到2640萬元！柯文哲開「防疫捐款帳戶」　補助一線醫療人員

快訊／新北757人送到北中南檢疫所　侯友宜：啟動「一人一社工」關懷

快訊／侯友宜：三重、新店10里明啟動強化三級警戒

時代力量批執政黨「認知作戰」：台灣抗疫苦哈哈　網軍反串笑嘻嘻

快訊／侯友宜：停班才能真正降低活動度　建議中央擬定紓困方案

陳艾琳樓中樓工作室「牆上整排名牌包」！　衣帽櫃、木製吧檯超美

快訊／與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　林明溱：救人要緊盼中央放行

林瑋豐「認知作戰」涉假訊息　警：衛福部認定與否是關鍵

外帶5折拼業績！美式餐廳每天訂單爆滿　連鎖火鍋營收成長6成

Angelababy被爆退出《跑男》！經紀人發文「B級的難看」　導演刪光微博

面臨老闆突然資遣該怎麼辦？　這5項保障一定要確認

快訊／侯友宜證實：新北經發局駐府外包廠商1人染疫

停課衝擊補習班、幼兒園　新北教育局：因應疫情放寬退費標準

關門忘了貓！3坨「烤焦菠蘿」走廊罰站1小時　網笑：感覺快哭出來

快訊／新北192失聯確診者才剛找回　警察局爆：今新增106人！

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

陸願派專家來台協助！ 李秉穎「一句話」回應

吳崢快篩陽性　緊急隔離送醫

「新北隨時做好停班準備」北市跟進？　柯文哲回應了

挑戰柯文哲？木新市場遭爆人潮天天擠爆

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

林瑋豐妻子是民進黨政務人員

國產疫苗7月上路？　柯文哲：奇怪

快訊／林瑋豐反串認知作戰抹黑「疾管家」　王定宇回應了

快訊／北市公布12區確診數　柯文哲警告：沒足跡「也不保證安全」

全國三級警戒、停課延長至614　新北：端午連假非必要勿外出

快訊／新北154例足跡曝：3間家樂福、土城大潤發、海山捷運公園

更多熱門

相關新聞

小琉球即起風景區全關！　鄉長籲島內旅宿不接遊客

小琉球即起風景區全關！　鄉長籲島內旅宿不接遊客

因應全國疫情的嚴峻，三級防疫措施延長至6/14號，離島的小琉球這段期間加強防疫，關閉鄉內風景區，鄉長陳國在於臉書懇求鄉內所有的觀光業者，爲了觀光長遠的未來，在這段期間暫時避免接遊客！減少風險與不必的接觸，共體時艱，共同渡過疫情。

即／高雄本土33！衛生局只匡列2場所

即／高雄本土33！衛生局只匡列2場所

「新北隨時做好停班準備」北市跟進？　柯文哲回應了

「新北隨時做好停班準備」北市跟進？　柯文哲回應了

全國各森林育樂場域「持續暫停開放至6／14」

全國各森林育樂場域「持續暫停開放至6／14」

快訊／富邦人壽再1名確診！　新莊業務員因同住親屬染疫

快訊／富邦人壽再1名確診！　新莊業務員因同住親屬染疫

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染陳時中潘文忠國防部國軍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面