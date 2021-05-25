快訊／國防部：外島官兵暫停返台、軍事院校線上教學延長至6／14

▲國防大學復興崗校區。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部25日表示，考量外離島地域特性，原通令各外離島防區自5月18日至5月28日止，官兵暫停返台休假，現延長至6月14日止。此外，各軍事學校基礎教育與碩、博士班，採居家線上學習亦延長至6月14日。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今25日宣布，全國疫情警戒第三級時間延長至6月14日。教育部長潘文忠也宣布，因應警戒時間延長，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日。

對此，國防部表示，因應中央流行疫情指揮中心宣布，全國第三級疫情警戒延長至6月14日，為維護官兵健康，並考量外離島地域特性，原通令各外離島防區自5月18日至5月28日止，官兵暫停返台休假，現延長至6月14日止。

國防部說明，期間所影響之假期，將待疫情和緩後即實施補休，防區官兵如有特殊家庭及個人緊急事故，則依規定程序實施請假。

此外，國防部也說，各軍事學校基礎教育與碩、博士班，採居家線上學習亦延長至6月14日，各校院應確實完成家屬聯繫，並由隊職幹部每日掌握學（員）生線上授課與健康狀況。

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