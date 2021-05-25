停課衝擊補習班、幼兒園　新北教育局：因應疫情放寬退費標準

記者蔡文鈴／新北報導

指揮中心25日宣布本土新增281確診，其中新北確診個案佔154例最多，由於疫情仍未緩解，全國持續停課至6月14日、三級警戒也延長到6月14日。至於是否考慮停課延長至暑假，新北市長侯友宜於應變記者會上表示，這都要視疫情觀察，跟中央協調，停課是中央地方合作延長，老師備課跟後續基本照顧都會維持。

教育局長表示，防疫期間重要的是防疫工作，呼籲學童待在家不要趴趴走，也會請老師追蹤，還有警局少年隊加強通報聯合巡邏，希望孩子留家裡做防疫，弱勢的孩童除了學校供餐外，家中早午餐，在停課前餐券現金已匯入，經費沒問題。

至於補習班、幼兒園停課退費標準，教育局也回應，主要業者是碰到紓困問題，已經跟中央建議，要透過紓困方案納入，教育部已在研擬紓困規劃。

關於新北市訂定的退費辦法，原規定補習班10天內要退費，但教育局表示，會因應疫情放寬，相關退費會找來家長、業者協商，盡量符合彼此的需求。

▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



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