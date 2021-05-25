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全台停課延長至6月14日　北市：補習班費用「可按比例退費」

記者袁茵／台北報導

指揮中心25日公布，全國三級警戒延長至6月14日，且全國各級學校及公私立幼兒園，停止到校上課延長至6月14日止。面對停課延長的話，補習班、安親班等費用如何退費？台北市教育局長曾燦金表示，可按照比例退費。

北市教育局表示，考量目前疫情嚴峻，第三級警戒時間延長，各級學校含幼兒園目前確診案例計58例，包含學生43人，教職員工15人。基於防疫考量，依據中央政策，教育局同步宣布高中職、中小學、幼兒園、補習班及安親班自5月18日起停課持續至6月14日。

台北市政府25日下午召開防疫會議，台北市副市長蔡炳坤提醒3件事情，首先停課已經改採線上教學，配合中央宣布延到6月14日，不過還是要看疫情發展，並要將線上學習做好，相信學生經過一週線上課程，應越來越熟悉。

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤、北市教育局長曾燦金出席25日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

蔡炳坤指出，第二是要提醒老師是「停課不停班」，所以老師要盡到掌握學生生活動態，其線上教學經過一週後已越來越純熟，北市酷課雲已經越來越穩定，25日測試可以瞬間2000人同時上線；最後提醒所有大、中、小學生建立好的作息，可能要訂一些時程表，例如上線學習時間、自主閱讀時間、休息時間和室內運動時間，可是「千萬不要出門，假日別到陽明山去！」這才是對社會最大的貢獻。

針對畢業典禮，蔡炳坤提及，對孩子來講畢業典禮是一生中很重要的事，不論是要取消也好，或是採取線上方式，「其實我這兩天收到一些學校改成線上方式進行畢典，我想這也是很特別的一次經驗。」希望每個學校在畢業典禮、考試等等都能給家長充分溝通，讓家長了解和學生支持，共體時艱，打相關學校進度做好。

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤、北市教育局長曾燦金出席25日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲北市教育局長曾燦金。（圖／北市府提供）

北市教育局表示，今年度畢業生將不會舉辦實體畢業典禮，學校如果希望為學生留下紀念，可以採多元線上方式進行；另外6月畢業生（小6、國9、高三）如果碰到畢業考，學校可以取消本次畢業考，學年成績僅採計至停課前定期評量及平時評量，或採多元評量方式，例如繳交報告、線上測驗等辦理，以利計算畢業生市長獎等成績；其他年段學生，學校也可以採前揭方式，調整本學期定期評量次數（減少1次），或是將原定期末評量改為多元評量方式辦理。

關於學校停課延長，可是有台北市議員質疑，北市十多所育幼院沒有電腦、平板可以提供給學童，導致弱勢學童受教權被剝奪。對此，曾燦金表示，北市府備有大約1萬8611台載具提供給弱勢學生，還有提供4500張sim卡，學生如果有不足的都可以向學校資訊組長申請借用。

至於停課延長如何退費？曾燦金說，如果是補習班、安親班部分，剩下這些課程按照比例退費，或視學生是否同意事後補課、遠距跟視訊教學；幼兒園部分，過去繳交例如午餐、點心費用等，會按照比例規定來退費。

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