三級警戒延長「移用388億特別預算紓困」　政院：新方案彙整中

▲全國三級防疫警戒延長到6月14日。圖為民眾湧進賣場採買物資。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續延燒，指揮中心25日宣布，延長三級防疫警戒到6月14日。政院發言人羅秉成25日表示，各部會研議的紓困方案已經在彙整中；另外，現有的4200億元特別預算還有約388億元額度未動支，可以先移用。

指揮中心25日宣布全國三級警戒延長到6月14日，民眾外出活動受限的時間延長，無疑對產業是一大衝擊。行政院發言人羅秉成表示，各部會研議的紓困方案正在彙整中，有結果就會對外公布。

羅秉成說，政府會視不同疫變化加強防疫作為，而行政院已於今年5月13日函請立法院修正紓困特別條例，將特別預算再増加2100億元，現在各部會也已開始進行規劃新一波紓困方案的行政作業，待立法院通過後，行政院會以儘快提出特別預算案，並依法加速執行，以減緩疫情對民生經濟的影響。

羅秉成指出，因應三級警戒延長，各部會已經進行受影響企業與紓困方案的先期評估，希望減緩對各行各業的衝擊；而各部會提出的方案，將由秘書長李孟諺、政務委員龔明鑫和主計長朱澤民主持跨部會研商。

另外，立法院預計在下周三讀通過「紓困條例」修法，賦予追加特別預算的法源。但受到三級警戒影響，立院議事也中斷，且朝野黨團目前尚無加開臨時會審議追加預算的計畫，可能要拖到9月下個會期開議。

羅秉成表示，現有的4200億元特別預算還有約388億元額度尚未動支，可以先移用；另外特別條例也授權相關機關在特別預算完成法定程序前，可以先支付一部分，應該都可以達到移緩濟急的效果。