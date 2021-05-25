新北重症率15%「多為長輩」　侯友宜宣布4大措施強化長照防疫

▲新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者楊蕓／新北報導

新北市25日新增本土確診154例，校正回歸89例。新北市長侯友宜25日於應變會議記者會表示，目前各大醫院已收治528名病患，其中有77人重症，重症比例佔15%，由於重症者多為長輩，侯友宜宣布長照機構啟動加強防疫措施，包括除了洗腎等必要性緊急醫療需求，其餘皆採視訊看診。

侯友宜表示，目前各大醫院已收治528名病患，其中有77人重症，重症比例佔15%，比例相當高，尤其許多重症患者是長輩，因此他也宣布，長照機構加強防疫四大措施，包括：一，全員遵守防疫措施，落實感控、分艙分流；二，除必要性（如洗腎）緊急醫療需求外，餘視訊看診；三，就醫人員返回，務必做好清消及隔離；四，除基於照顧需求外，一律電話或視訊關懷。

▲新北市最新防疫措施。（圖／新北市政府提供，下同）

新北市說明，截至5/24共有757個患者，已配合中央統一調度，送到北、中、南9個集中檢疫所，同時，新北市也持續擴充集中檢疫所，目前總共有1062間，中央作統一調度安排。

侯友宜強調，只要從新北送到其他縣市檢疫所的市民，就是他的責任，啟動「一人一社工」關懷，每天關懷了解市民需求，安定情緒，此外，解除隔離後，派專車送回新北。

市府隨後公布確診個案公共場所足跡，包含土城運動公園 、海山捷運公園、板橋八德市場、家樂福中和店、民德公園旁市場、大潤發土城店、家樂福重新店、家樂福淡新店、大都會公園、板橋興市場。

針對新北市今日新增的154案例區域分佈，板橋38例，中和22例，新莊20例，三重19例，土城6例，永和8例，新店9例，蘆洲4例，三峽3例，五股4例，汐止7例，深坑2例，林口3例，泰山3例，樹林6例，淡水1例。