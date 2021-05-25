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他居家隔離等包裹　郵差留「1句話」暖爆！上千網友狂推：太貼心

▲▼ 他居家隔離收到郵差暖心紙條。（圖／翻攝自Reddit）

▲ 他居家隔離收到郵差暖心紙條。（圖／翻攝自Reddit／@Childish_Grambino）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情重創全球，許多民眾被迫關在家中，忍不住不斷下單網購，郵局、物流業者工作量也跟著暴增，英國卻有一名暖心郵差，送包裹時得知收件人正在居家隔離，在貨運單上留下一句感人的話，令這名收件人深受感動，PO上網路論壇後引起廣大迴響。

《太陽報》22日報導，這起事件發生於蘇格蘭格拉斯哥，網友在網路論壇Reddit上發文說明，「我在門外貼了一張紙條，寫上『我需要隔離到下周末，請將包裹放在門口的腳踏墊上』，結果我剛從郵差那裡收到這個。」

照片中可見，皇家郵政公司（Royal Mail）郵差在一張空白的運單上寫下，「如果你需要任何商店裡的商品，請告訴我」，令他相當感動。

這則貼文在論壇上迅速走紅，短短3天獲得逾2000讚。網友紛紛留言表示，「在這場風暴之中，郵差成為英雄」、「我們家附近的郵差從去年3月就開始關心那些年老的鄰居和隔離中的人，透過窗戶跟他們說話、幫他們列購物清單採買」、「我家這裡的郵差還幫我送貓回家呢」、「太貼心了」、「好棒的人」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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