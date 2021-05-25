快訊／侯友宜證實：新北經發局駐府外包廠商1人染疫

記者楊蕓／新北報導

傳出新北市經發局駐府外包廠商有一人確診，對此，新北市長侯友宜25日在應變會議記者會中證實此事。

針對新北市府局處分流辦公情形，侯友宜說明，市府局處有多元性的分流措施，包括異地辦公、居家辦公、遠距視訊、樓層分流辦公等，每個局處採取的方式不同，他要求同仁一定要落實防疫，讓同仁能確實執行公務。

經發局長說明，得知有一人確診後，立即啟動辦公室的清消作業，職員採取居家辦公，後續會配合衛生局進行疫調。

▼新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）